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Украине будет сложно вывести оружие на экспорт. И вот почему

Киев может разрешить экспорт оборонной продукции уже в мае
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Киев заявил о том, что уже в мае может разблокировать продажу оборонной продукции за рубеж. В настоящее время формального запрета торговлю с другими странами нет, но украинские производители не могут получить необходимые разрешения на вывод продукции на экспорт. Есть ли на Украине избыток вооружения, что страна может поставлять на экспорт и с какими сложностями столкнутся производители — в материале «Известий».

Почему заговорили об экспорте

• Украина заявила, что страна выпускает 40% оружия, которое применяется на линии фронта, от артиллерийских снарядов и ракет до оружия дальнего радиуса действия и беспилотников. При этом Киев по-прежнему сильно зависит от поставок иностранного вооружения, включая танки, бронемашины и современные системы ПВО.

• Экспорт оружия рассматривается властями как еще один способ заработать средства на его покупку. В украинской прессе называют три возможных схемы, по которым оружие будет поставляться за рубеж. В первом случае согласование каждого контракта будет проводиться Киевом в ручном режиме, во втором — производители смогут отправлять на экспорт не более половины продукции, а часть выручки направлять на закупку оружия для армии. Третий вариант предполагает обложение всех экспортных продаж пошлиной 20% — эти средства также пойдут на закупку вооружений.

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• К тому, чтобы искать способ расширить арсенал вооружений, Украину подтолкнула сложная ситуация на фронте и неспособность союзников обеспечить потребности Киева. Некоторые европейские страны, такие как Польша, уже сообщили об истощении своих запасов вооружения из-за военных поставок Киеву, и озабочены восстановлением своей обороноспособности. Новая администрация США, очевидно, тоже не настроена поставлять оружие на Украину, как раньше.

Выбор невелик

• Украина производит самоходные противокорабельные ракеты «Нептун» и предположительно разрабатывает оперативно-тактический ракетный комплекс средней дальности «Сапсан». Но производство «Нептунов» и «Сапсанов» неоднократно подвергалось российским ракетным ударам.

• Киев гордится своей самоходной артиллерией — гаубицами «Богдана», рассчитанными на стандартные натовские снаряды 155 мм, и танками «Булат», которые являются модернизированным Т-64. Но для артиллерии нужны боеприпасы, а Украина на протяжении всего конфликта испытывает снарядный голод. Для того чтобы обеспечить масштабное производство артиллерийских снарядов, систем и патронов, у Украины нет ни необходимых компетенций, ни производственных мощностей.

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• Сейчас Киев рапортует о том, что стане удалось наладить производство дальнобойных ударных дронов и безэкипажных катеров — их у страны в избытке. Украинские беспилотники могут заинтересовать покупателей, поскольку прошли испытание боем: их можно не только продавать, но и обменивать на другие виды вооружений, правда, не всегда это будет выгодно для Киева.

Зависимость от импортных комплектующих

• Несмотря на успехи украинского военно-промышленного комплекса, производство собственного оружия сильно зависит от зарубежных поставок. Гаубицы «Богдана» изготавливаются в том числе и на чешских шасси Tatra, которые обеспечивают машине маневренность.

• Украинские беспилотники собирают, по сути, из китайских комплектующих. Когда в сентябре 2024 года Китай ввел ограничения на экспорт на Украину карбоновых рам, лучей, моторов, пропеллеров, камер, полетных контроллеров, посадочных шасси, усилителей сигналов для пульта, систем связи и передатчиков видеосигналов, оказалось, что украинские аналоги хуже по качеству и дороже, а некоторые комплектующие и вовсе невозможно заменить.

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Дефицит оружия в армии

• ВСУ заявляют о нехватке не только личного состава, но и вооружений: самым существенным за последнее время оказался дефицит артиллерийских снарядов. Вооружение украинского производства не всегда оправдывает ожидания военных: так в 2024 году ВСУ получило от агентства оборонных закупок бракованные мины, произведенные на Павлоградском химзаводе. Несмотря на то что предприятие является фигурантом уголовных дел, в 2025 году оно вновь получило гособоронзаказ.

• При этом некоторые производители вооружения на Украине заявляют о неполной загрузке производственных линий и неготовности Киева выкупать большие объемы произведенного оружия — даже при том, что эти закупки финансируются Западом. Помимо рисков перепроизводства существует и опасность атак, поэтому многие украинские «оружейники», чтобы спасти производство, переводят его за рубеж, например в Польшу.

Прикрытие для контрабанды

• Эксперты говорят о том, что на премиальные рынки вооружений украинских производителей не пустят. Для того чтобы выходить на рынок оружия «на равных», военной промышленности Киева потребуется соответствовать стандартам НАТО, а это потребует дополнительных расходов на лицензирование, получение разрешений, строительство производственных линий и юридическое сопровождение. С учетом расходов украинское оружие может оказаться недостаточно конкурентоспособным на рынке.

• Союзники могут использовать украинские поставки оружия для дестабилизации режимов в других странах. Украинцы уже сейчас участвуют в «серых» и «черных» схемах там, где европейцы не рискуют «пачкать руки»: украинская сторона поставляет вооружение малийским сепаратистам и террористической организации «Боко Харам». Также разблокировка экспорта вооружения может стать для Киева способом легализовать перепродажи полученного от союзников оружия третьим странам.

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