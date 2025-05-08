Заместитель председателя Совета безопасности (РФ) Дмитрий Медведев после проведенной встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, лидером кубинских коммунистов, 8 мая предостерег Европу от повторения судьбы гитлеровской Германии.

В ходе встречи с Диас-Канелем он отметил, что рад приветствовать мирового лидера в числе гостей, прибывших на празднование 80-летия победы над нацистской Германией в Москву.

Медведев написал в соцсети Х, что о сокрушении гитлеровской Германии должны помнить те европейские чиновники, которые способствуют возрождению неонацизма в мире.

7 мая президент РФ Владимир Путин во время встречи с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем отметил, что Куба внесла большой вклад в борьбу с нацизмом. Российский лидер также поблагодарил гостя за приезд в Москву, подчеркнув, что кубинские добровольцы воевали вместе с советскими солдатами, в том числе под Ленинградом.

В тот же день постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя в ходе пленарного заседания в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что в Европе возрождается нацизм, и там также увеличивается количество его сторонников. Он отметил, что Россия не даст забыть международной общественности о том, что последователи Гитлера не остались в 1945 году.