Путин заявил о развитии отношений России и Китая во благо народов двух стран

Развитие отношений России и Китая не направлено против кого бы то ни было. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Китая Си Цзиньпинем 8 мая.

«Мы развиваем наши связи во благо народов обеих стран и не против кого бы то ни было», — заявил он.

По словам главы государства, намерение выстраивать добрососедство, укреплять дружбу, а также работать над расширением сотрудничества является выбором Москвы и Пекина, основанным на стратегическом взаимодействии.

Путин подчеркнул, что правительства, министерства и ведомства двух стран в рамках многостороннего механизма на регулярных встречах работают над реализацией практических договоренностей, в том числе над развернутым планом экономического сотрудничества государств до 2030 года.

Кроме того, он выразил благодарность Си Цзиньпину за приглашение на торжественные мероприятия, приуроченные к 80-летию победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

«Буду рад вновь посетить дружественный Китай с официальным визитом, приуроченным к этой дате», — добавил Путин.

На переговорах с российским лидером Си Цзиньпин выразил готовность Китая защищать правду об истории Второй мировой войны вместе с РФ.