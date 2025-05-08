Рантанен оформил хет-трик и стал автором уникального достижения в Кубке Стэнли
Нападающий хоккейного клуба «Даллас» Микко Рантанен стал первым игроком за 40 лет в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), которому удалось оформить хет‑трик в двух матчах плей-офф подряд, сообщает 8 мая «Спорт-Экспресс».
Финский хоккеист оформил хет-трик в матче второго раунда Кубка Стэнли против «Виннипега» (3:2). В предыдущей игре он также забил три гола в ворота соперников из «Колорадо» (4:2) — в седьмом матче серии первого раунда плей‑офф НХЛ.
Таким образом, Рантанен стал третьим игроком в истории Кубка Стэнли, которому удалось забить три гола в двух матчах Кубка Стэнли подряд. До него это смогли сделать только Даг Бентли в 1944 году и Яри Курри в 1985 году.
6 апреля российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» забил 895-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ, тем самым побив рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола. Экс-тренер сборной России по хоккею Зинэтула Билялетдинов заявил, что считает Овечкина великим игроком.