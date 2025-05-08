Реклама
Прямой эфир
Мир
Spiegel сообщил о планах пяти депутатов Европарламента посетить парад Победы в РФ
Мир
В Великобритании признали силу России и несостоятельность НАТО
Мир
Мерц назвал юридически закрытым вопрос о репарациях Польше
Мир
Захарова назвала заявление главы МИД Чехии о памятнике Коневу примером раболепия
Мир
В Нью-Дели состоялось шествие «Бессмертного полка»
Интернет и технологии
В Роскачестве предупредили о росте случаев мошенничества с сим-боксами
Общество
Синоптики спрогнозировали похолодание до +11 градусов в Москве 8 мая
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Камчатки
Общество
Трофейную военную технику представили на выставке в Южно-Сахалинске
Мир
Си Цзиньпин заявил о готовности КНР и РФ защищать правду об истории Второй мировой войны
Мир
Глава МИД Чехии заявил об отсутствии у РФ прав на памятник маршалу Коневу
Мир
Вучич заявил о безразличии по поводу реакции ЕС на его визит в Москву
Мир
Глава МИД Венесуэлы рассказал о строительстве памятника к 80-летию победы в ВОВ
Армия
Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО поздравили жителей ЛНР с юбилеем Победы
Мир
Путин заявил о развитии отношений России и Китая во благо народов двух стран
Армия
Российские военные отреставрировали мемориал павшим в ВОВ солдатам в ДНР
Мир
В США рассекретили еще 60 тыс. страниц из материалов об убийстве брата Кеннеди

Рантанен оформил хет-трик и стал автором уникального достижения в Кубке Стэнли

0
EN
Фото: AP Photo/David Zalubowski
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Нападающий хоккейного клуба «Даллас» Микко Рантанен стал первым игроком за 40 лет в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), которому удалось оформить хет‑трик в двух матчах плей-офф подряд, сообщает 8 мая «Спорт-Экспресс».

Финский хоккеист оформил хет-трик в матче второго раунда Кубка Стэнли против «Виннипега» (3:2). В предыдущей игре он также забил три гола в ворота соперников из «Колорадо» (4:2) — в седьмом матче серии первого раунда плей‑офф НХЛ.

Таким образом, Рантанен стал третьим игроком в истории Кубка Стэнли, которому удалось забить три гола в двух матчах Кубка Стэнли подряд. До него это смогли сделать только Даг Бентли в 1944 году и Яри Курри в 1985 году.

«Трактор» догнал «Локомотив»: определились финалисты Кубка Гагарина
Клубы из Челябинска и Ярославля в полуфиналах плей-офф КХЛ победили «Динамо» и «Салават Юлаев»

6 апреля российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» забил 895-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ, тем самым побив рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола. Экс-тренер сборной России по хоккею Зинэтула Билялетдинов заявил, что считает Овечкина великим игроком.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025