Экс-тренер сборной России назвал Овечкина великим человеком после 895-й шайбы

Экс-тренер сборной России по хоккею Зинэтула Билялетдинов 6 апреля заявил, что считает Александра Овечкина, побившего рекорд канадского игрока Уэйна Гретцки по забитым шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), великим игроком.

«Это великий игрок не только нашего российского хоккея, но и игрок мирового класса. Я считаю, что это такое достижение, которое еще не скоро кто-то сможет побить», — рассказал он «Известиям».

Также Билялетдинов указал на доброту и общительность Овечкина, а также отметил добрые слова, которые спортсмен направил в адрес своей команды, семьи и болельщиков.

«Он великий игрок. Великий игрок и великий человек», — заключил тренер.

Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля забил 895-ю шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), тем самым побив рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.

Телеканалы холдинга Национальная Медиа Группа (НМГ) и исполнитель, лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поздравили Овечкина с мировым рекордом клипом на его любимую песню из репертуара музыкального коллектива.