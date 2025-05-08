Geo News сообщил о взрывах в пакистанском городе Лахор

В пакистанском городе Лахор прогремела серия взрывов. Об этом 8 мая сообщил телеканал Geo News.

«Люди выбежали из своих домов после того, как рядом с Уолтон-роуд в Лахоре прогремели многочисленные взрывы», — говорится в материале телеканала.

Уточняется, что рядом с аэропортом Лахора также был сбит индийский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). В результате этого все полеты были прекращены.

Вооруженные силы Индии 7 мая начали операцию «Синдур», в ходе которой нанесли девять ударов по террористической инфраструктуре Пакистана и оккупированному им Джамму и Кашмиру. В свою очередь, Пакистан предпринял ответные действия после атак с индийской стороны.

Позже в МИД Пакистана сообщили о приближении двух государств, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту на фоне «безрассудных действий» индийской стороны.