В США рассекретили еще 60 тыс. страниц из материалов об убийстве брата Кеннеди

Американские власти рассекретили еще 60 тыс. страниц документов по делу об убийстве брата 35-го президента США Джона Кеннеди Роберта Кеннеди – младшего. Документы были опубликованы на сайте национального архива Соединенных Штатов.

«Более 60 тыс. документов были обнаружены, рассекречены и оцифрованы для публичного просмотра. Сегодняшняя публикация — важный шаг к максимальной прозрачности, поиску правды и ее распространению», — сообщила 7 мая в соцсети X (бывш. Twitter) директор национальной разведки США Тулси Габбард.

В отличие от документов по делу об убийстве президента Джона Кеннеди, все материалы, касающиеся его младшего брата, сенатора Роберта Кеннеди, вплоть до 2025 года не раскрывались, их перемещали из одного архива в другой.

В рассекреченных документах описано содержание различных записок с обсуждениями версий убийства Кеннеди-младшего, которые составлялись представителями множества подразделений ФБР.

Национальный архив США по распоряжению американского лидера Дональда Трампа 19 марта опубликовал рассекреченные документы об убийстве Кеннеди, его брата-политика Роберта и активиста за права темнокожих Мартина Лютера Кинга. Коллекция состоит более чем из 6 млн страниц записей, фотографий, кинофильмов, звукозаписей и артефактов.