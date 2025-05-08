Белоусов одним словом ответил на вопрос о своей одежде на парад Победы

Министр обороны РФ Андрей Белоусов не дал однозначного ответа на вопрос о том, в какой форме (гражданской или военной) он будет принимать парад в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Увидите», — заявил он в беседе с журналистами 7 мая.

Белоусов в этом году впервые примет парад Победы на Красной площади в Москве.

Перед отправкой «Поезда Победы» на железнодорожном вокзале Курска 7 мая прошел торжественный митинг, передвижной музей проехал по маршруту Курск – Поныри. В акции приняло участие много детей. Кадры мероприятия публикуют «Известия».