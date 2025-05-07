Перед отправкой «Поезда Победы» на вокзале Курска прошел торжественный митинг

Перед отправкой «Поезда Победы» на железнодорожном вокзале Курска прошел торжественный митинг, передвижной музей проехал по маршруту Курск – Поныри. Кадры мероприятия 7 мая публикуют «Известия».

Как отметил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, в акции приняли участие много детей.

«Мы сегодня ехали по маршруту и видели, в какое замечательное состояние приведены станции, по сути превращенные в мини-музеи. И в этом году нам предстоит привести в порядок и отремонтировать еще две станции, где тоже проходили тяжелые бои», — сказал он.

На станции Золотухино была организована концертная программа. Ребенок Великой Отечественной войны Виктор Шатохин рассказал, что участвует в такой акции уже третий раз.

«Это очень важная инициатива именно курских железнодорожников, которую мы поддерживаем уже на протяжении многих лет. <...> Это поезд памяти, который пролегает по территории нашей души и сердца. Это связь поколений, связь эпох», — заявила заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.

Она подчеркнула, что в этот день в «Поезде Победы» проехали люди разных возрастов: ветераны, участники Великой Отечественной войны, представители старшего поколения, а также участники «Юнармии», «Движения первых», школьники, ученики кадетских классов.

«Сегодня мы в каждом месте остановки поезда возлагали цветы к мемориалам, мы чтили память наших дедов и прадедов. <...> Связь времен особенно остро чувствуется здесь, на поныровской земле, где каждый квадратный сантиметр земли окроплен кровью наших дедов и прадедов, которые для нас добыли победу, и победа, как и тогда в 1945-м, будет за нами», — заключила Харченко.

В парк «Патриот» 3 мая прибыл уникальный передвижной поезд-музей. Поезд вышли встретить многие жители Москвы и Подмосковья, а также гости столицы. В парке поезд будет находиться по 7 мая. После он отправится в столицу, где его можно будет посетить на Белорусском вокзале в период с 8 по 14 мая.