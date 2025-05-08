На Украине допустили переход к евро в качестве базовой валюты для гривны

Украина может отказаться от доллара в качестве базовой валюты для гривны и перейти на евро. Об этом 8 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу украинского Национального банка Андрея Пышного.

«Украина начинает рассматривать возможность отказа от доллара США, возможно, более тесной привязки своей валюты к евро», — говорится в материале агентства.

Пышный отметил, что такой переход будет сложной работой, которая требует «качественной, разносторонней подготовки». По его словам, операции с долларом до сих пор преобладают во всех сегментах валютного рынка, но доля операций в евро растет в умеренном темпе в большинстве.

Журнал Forbes Ukraine 5 мая сообщил о том, что Международный валютный фонд (МВФ) порекомендовал Украине повысить налоги для наполнения государственного бюджета в 2026 году.