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На Украине допустили переход к евро в качестве базовой валюты для гривны

Reuters: Украина может перейти к евро в качестве базовой валюты для гривны
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Украина может отказаться от доллара в качестве базовой валюты для гривны и перейти на евро. Об этом 8 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу украинского Национального банка Андрея Пышного.

«Украина начинает рассматривать возможность отказа от доллара США, возможно, более тесной привязки своей валюты к евро», — говорится в материале агентства.

Пышный отметил, что такой переход будет сложной работой, которая требует «качественной, разносторонней подготовки». По его словам, операции с долларом до сих пор преобладают во всех сегментах валютного рынка, но доля операций в евро растет в умеренном темпе в большинстве.

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