МВФ порекомендовал Украине повысить налоги для наполнения госбюджета в 2026 году
Международный валютный фонд (МВФ) порекомендовал Украине повысить налоги для наполнения государственного бюджета в 2026 году. Об этом 5 мая сообщил журнал Forbes Ukraine.
«Среди ключевых предложений — повышение ставки НДС, введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц и усиление детенизации экономики», — говорится в материале.
Согласно материалу, с соответствующей рекомендацией украинская делегация вернулась из США.
Газета Financial Times 23 апреля сообщила о неудаче Украины в вопросе договоренности с инвесторами о реструктуризации $2,6 млрд долга. Согласно публикации, в связи с этим Киев может объявить дефолт.