Украина в шаге от стагфляции. И вот почему

Снижение темпов роста ВВП и разгон инфляции на Украине создают опасность наступления стагфляции, уверены экономисты. Этому способствует множество факторов, среди которых зависимость от иностранных вливаний, падение собственного ВВП, демографический кризис и другие. Что это за состояние, почему украинская экономика оказалась в такой ситуации и какие возможны сценарии развития — в материале «Известий».

Что такое стагфляция

• Стагфляция — это сочетание инфляции и стагнации, когда на фоне замедления экономики продолжается рост цен и безработицы. Выходить из такой ситуации сложно, поскольку, решая одну проблему, регулятор рискует усугубить другую: снижение инфляции ускоряет рост безработицы, а меры по оздоровлению рынка труда разгоняют инфляцию.

• Украинская экономика и ранее находилась в кризисе, а по итогам 2022 года основной показатель производственной эффективности страны (ВВП) упал на 29,1%. За 2024 год ВВП Украины вырос всего на 2,9% вместо ожидаемых 3,4%, по данным украинского министерства финансов показатель по-прежнему сохраняет отрицательное значение по сравнению с 2021 годом. Безработица в стране обусловлена нехваткой квалифицированных специалистов, а инфляция, после замедления в прошлом году, вновь ускорилась и, по сообщениям национального банка Украины, в феврале достигла 13,4%.

Зависимость от западной помощи

• Украину финансирует Запад: собственных средств Киеву хватает только на военные статьи бюджета. В феврале госдолг Украины достиг 92% ВВП, и по оценке Международного валютного фонда (МВФ) в 2025 году он превысит ВВП страны. Киев рассчитывает погасить долги и разогнать экономику, привлекая средства зарубежных инвесторов. Но пока даже граждане Украины предпочитают инвестировать и строить бизнес за рубежом.

• Благодаря зарубежной помощи Украина смогла удержаться на грани дефолта (подробно о том, что привело страну к этой грани, мы разбирали здесь). Летом прошлого года Киев заморозил все внешние долговые выплаты, что фактически означало банкротство страны. Но в ситуацию вмешались союзники: благодаря помощи специалистов МВФ и влиятельного семейства Ротшильдов Украине удалось договориться о реструктуризации долговых бумаг на $20 млрд.

• Практически единственная невоенная отрасль, которая сохраняет прибыльность на Украине,— информационные технологии. Но в этой сфере многие работают дистанционно, фактически находясь за рубежом и получая там зарплату от украинских компаний, что усиливает отток капитала из Украины.

Погружение в демографическую яму

• К середине 2023 года Украина потеряла четверть рабочей силы — по разным данным, на тот момент за границей проживали от 6,2 млн до 8,2 млн граждан. Из-за оттока населения страна ежемесячно теряла около $2 млрд — примерно столько зарабатывают переехавшие за рубеж украинцы. Большинство переселенцев составляют женщины и дети, но Киев сообщал нелегальном выезде за пределы страны 1,2 млн мужчин. Люди переезжали как в страны Запада, так и в Россию и Белоруссию.

• Большинство украинских беженцев не планируют возвращаться на родину — в декабре 2024 года только 43% переселенцев заявили, что намерены приехать на Украину после завершения конфликта. Сейчас Киев рассчитывает вернуть хотя бы 30% граждан. При этом отмена мобилизации может усилить отток населения за границу, поскольку такую возможность получат и мужчины призывного возраста.

Падение уровня жизни

• Продуктовая инфляция ударила по кошелькам украинцев. Так называемая пасхальная корзина за год подорожала на треть — до 843 гривен (1773,56 рубля). Фискальная нагрузка на население с начала года тоже выросла — налог на доходы физических лиц составил 23%. Для сравнения, в России НДФЛ составляет от 13 до 18%.

• Еще одним фактором, усложняющим ситуацию для граждан, стала силовая мобилизация, в условиях которой сотрудники ТЦК похищают людей на улицах и принудительно, зачастую, с побоями, доставляют в мобилизационные пункты. Даже выданная предприятием бронь не всегда помогает избежать отправки на фронт. При этом рынок труда неоднороден: если на западе Украины наблюдается дефицит кадров, то в прифронтовых районах сохраняется безработица.

Пострадала инфраструктура

• К лету 2024 года Украина потеряла половину генерирующих мощностей и начала зависеть от поставок электроэнергии, которую раньше экспортировала сама. В марте импорт электроэнергии на Украину в четыре раза превысил экспорт. К тому же часть угольных и газовых месторождений оказались под контролем России, что тоже сократило доходность производства.

• Киев отказался продлевать соглашение о транзите через свою территорию российского газа и потерял не только доходы от транспортировки, но и возможность использовать российское топливо для поддержания работы газотранспортной инфраструктуры. Теперь Украина вынуждена приобретать его по европейским ценам — в 2025 году из-за истощения запасов Киеву предстоит закупить в Европе рекордные 5 млрд кубометров газа.

• В ходе конфликта на Украине было разрушено 37% жилья и 22% дорог. Восстановление выполняется по программе президента Украины Владимира Зеленского «Большая стройка», которая стартовала еще в 2021 году. Контракты на строительство получили бизнесмены, связанные с правительственной верхушкой, а сдача объектов сопровождается коррупционными скандалами, как, например, произошло с Подольским мостом в Киеве, который строят уже 14 лет, с каждым годом увеличивая бюджет.

Потеря трети производства

• За время конфликта собственные производственные мощности Украины сократились на треть. Больше всего пострадала металлургия — производство стали снизилось в 3,5 раза. В 2024 году Украина начала постепенно восстанавливать объемы выпуска стали, но дополнительный удар по этой отрасли нанесли введенные США пошлины.

• В результате СВО на четверть сократился объем посевных площадей. В 2022 году доходы Украины от экспорта продовольствия в пять раз превышали доходы от экспорта металлургии, а в 2024 году агроэкспорт принес Украине половину от всей экспортной выручки. Наибольший объем зерна поступает в Польшу, несмотря на снижение поставок из-за протестов польских фермеров. Из-за того что цены на аграрную продукцию зависят от мировых урожаев и политической ситуации, даже наращивание экспорта не гарантирует Киеву сохранение выручки. По оценке экспертов, сейчас Украина вынуждена снижать цены на зерно, чтобы выйти на европейский рынок.

Ориентация экономики на фронт

• Падение производства на Украине в 2022 году сопоставимо с ситуацией в других странах в период конфликтов, а вот темпы восстановления оказались недостаточными. Киев сидит на зарубежных дотациях и не использует внутренний ресурс: если в Израиле во время Войны на истощение (1967–1970) 25% потребностей правительства обеспечивались за счет внутренних займов, то на Украине в 2022–2023 году их объем составил всего 1,6%. При этом в национальной банковской системе были накоплены колоссальные средства порядка 10% ВВП.

• Политической верхушке Украины выгодно продолжение конфликта. Содержание госаппарата и социальной сферы оплачивает Запад, но чиновники не только получают зарплату, но и обогащаются, применяя коррупционные схемы на поставках западной помощи и вооружений, что показывают многочисленные «подозрения» в адрес министров. Банковская система также зарабатывает на зарубежной помощи. Зеленскому введение военного положения позволило укрепить власть и преследовать своих политических оппонентов, поэтому он тоже не заинтересован в завершении конфликта.

• В случае прекращения боевых действий и падения спроса на вооружение Украине придется перепрофилировать существующие производства. Сейчас украинцы идут работать на частные предприятия военно-промышленного комплекса, которые обеспечены госзаказом и могут платить конкурентную зарплату. В гражданских сферах — коммунальном хозяйстве, предприятиях транспорта и связи, — где зарплаты значительно ниже рыночных, персонал сократился практически вдвое.

Перспективы для Украины

• Для рядовых украинцев ситуация остается тревожной: страна перегружена внешними долговыми обязательствами и практически не имеет шансов с ними расплатиться. Расходы на продолжение конфликта растут: в украинской прессе появилась информация, что на приобретение вооружений расходуются средства из денежного довольствия военнослужащих, заложенного на вторую половину 2025 года. Хотя в украинском министерстве обороны это опровергли, журналисты припомнили, что подобная ситуация была и в прошлом году: тогда, чтобы изыскать средства на оплату армии, Киев повысил налоги для всех украинцев.

• Самый позитивный прогноз для Украины подразумевает восстановление экономических связей с Россией, восстановление газового транзита и доступа к дешевым энергоносителям, а также дополнительный рынок сбыта сельскохозяйственной продукции. При негативном сценарии Украина не просто столкнется с стагфляцией, но и может быть поделена между союзниками, которые потребуют возмещения потраченных средств. Польша уже заявила о своем интересе к аренде Одесского порта.

При подготовке материала «Известия» беседовали с: