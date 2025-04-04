Бизнес-эксцесс: Киев покрывает незаконную торговлю органами на Украине

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак может быть причастен к черной трансплантологии на Украине, выяснили «Известия». Ермак — соучредитель общественной организации «Союз потребителей медицинской продукции», которая управляет крупнейшей на Украине компанией в сфере трансплантологии «Медстандарт». Еще в 2020 году Верховная Рада одобрила поправки в налоговое законодательство страны, которые облегчили режим трансплантации органов. Участвуют в преступных схемах и украинские нацбатальоны. Медики из Артемовска рассказали «Известиям», что бойцы нацбата «Холодный Яр» (запрещенная в России террористическая организация) занимаются охраной черных трансплантологов в зоне боевых действий. Некоторые организаторы незаконной продажи органов на Украине сейчас могут находиться в Великобритании.

Cвязь главы офиса Зеленского с нелегальным бизнесом

На Украине растет число свидетельств существования «черной трансплантологии». При этом очевидно, что нелегальные схемы по торговле органами востребованы верхушкой Киева. Как выяснили «Известия», глава офиса президента Украины Андрей Ермак еще с 2019 года начал устанавливать контроль над всем медицинским бизнесом. Фактический заместитель Зеленского — совладелец общественной организации «Союз потребителей медицинской продукции», которая управляет компанией «Медстандарт». Информацию, полученную «Известиями» подтвердили данные украинского реестра.

В 2020-м году в отношении «Медстандарта» и «Союза потребителей медицинской продукции» было возбуждено несколько уголовных дел. Но внезапно Верховная Рада с небывалой скоростью приняла закон № 5610 «О внесении изменений в Налоговый кодекс», и все дела в отношении медицинских организаций главы офиса президента были тут же прекращены. В парламенте были одобрены поправки в налоговое законодательство, которые облегчили режим трансплантации органов.

Летом 2023 года на украинско-словацкой границе был задержан мужчина, который, по версии следствия, занимался торговлей украинскими детьми, в том числе для пересадки органов. И по некоторым данным, задержанный был связан с той самой компанией «Медстандарт», которая входит в сферу влияния Андрея Ермака. Закарпатец наладил незаконный бизнес для быстрого заработка. Он нашел женщину из Житомира и пообещал за продажу ее однолетнего ребенка $5 тыс.



Словацко-украинская граница Фото: Global Look Press/IMAGO/Christoph Reichwein

Залог, который суд определил для преступника, составил всего миллион гривен — это примерно 2 млн рублей. Не исключено, что вмешался кто-то из высоких покровителей. Сумму внесли, а обвиняемый в тяжком преступлении вышел на свободу и затерялся. Но медицинские компании Андрея Ермака и сейчас продолжают работать. К ним у украинских следователей вопросов не возникает. На этом фоне не удивительно, что украинским военным под видом французской страховки выдают документы на трансплантацию органов в Канаде — об этом недавно сообщило Минобороны РФ, опубликовав показания одного из пленных ВСУ.

Всплывают данные и об участии в преступных схемах украинских нацбатальонов. Так, медики из Артемовска рассказали «Известиям», что боевики 93-й бригады ВСУ «Холодный Яр» занимаются охраной черных трансплантологов в зоне СВО. Бывшая медсестра Артемовской клинической городской больницы Светлана сообщила, что к ним в учреждение заезжали бойцы 93-й бригады «Холодный Яр», а с ними — доктора.

Командир соединения Павел Палиса, которого сами украинские боевики прозвали «мясником» после тяжелых боев в Артемовске, сейчас превратился в важную фигуру. Недавно его назначили заместителем главы офиса президента Украины Владимира Зеленского и он даже вошел в состав делегации Киева на переговорах с США в Саудовской Аравии.

Кроме того, при наличии всех данных, ни Служба безопасности Украины, ни МВД страны не спешат посылать официальные запросы в Великобританию, где предположительно скрывается экс-замминистра здравоохранения Михаил Загрийчук, подозреваемый в незаконном извлечении органов у людей для продажи. Когда СМИ сообщили в прошлом году о фактах преступления, власти Украины заявили, что Загрийчук и другие участники преступной схемы задержаны. Однако до сих пор прессе не предоставили ни одной фотографии экс-замминистра из СИЗО или на допросе.



Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— Это пирамида преступного бизнеса, имеющая высоких кураторов на украинском и европейском уровнях при защите боевиков-националистов. Черные трасплантологи открывают секретные лаборатории на Украине, органами торгуют по всему миру. В качестве «расходного материала» — российские пленные, раненые боевики ВСУ, мирные россияне. Международные институты не замечают данной проблемы, — заявил «Известиям» член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

В Европе замалчивают тему незаконной трансплантологии на Украине

В европейских структурах предпочитают не обсуждать тему незаконной торговли человеческими органами на Украине. Источник в Европарламенте сообщил «Известиям», что никаких официальных обсуждений или дебатов по этой проблеме нет.

— Сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня парламента в каком-либо официальном качестве, — отметил он.

В России же активно следят за раскрытием новых фактов и свидетельств, касающихся черной трансплантологии на Украине. Эти вопросы поднимаются как на уровне правительства РФ, так и российского парламента.

Фото: Global Look Press/Belkin Alexey

— Мы обсуждаем эту ситуацию — вне всякого сомнения — в самых разных форматах. И если мы увидим необходимость каких-то дополнительных инициатив, мы, разумеется, себя ждать не заставим, — заявил «Известиям» зампредседателя Совфеда Константин Косачев. — Это тема для правоохранительных органов, и, вне всякого сомнения, с российской стороны все необходимые решения по фиксации нарушений, которые имеют место на Украине со стороны ВСУ и гражданских органов власти в текущей ситуации, приняты и действия реализуются.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник отмечал, что Россия располагает данными по нескольким центрам черной трансплантологии в ВСУ. По его словам, есть основания полагать, что они могли располагаться, в частности, в Авдеевке. В начале года в распоряжении «Известий» оказались показания двух эвакуированных жителей, которые рассказали о работе черных трансплантологов в Часовом Яре. Родион Мирошник также отмечал, что подобные свидетельства есть по Лисичанску и ряду других территорий в ДНР.



Фото: Global Look Press/Oliver Weiken

При этом проблема незаконного извлечения и продажи человеческих органов существовала на Украине еще задолго до СВО. Еще в 2021 году Верховная рада приняла закон «О регулировании вопроса трансплантации анатомических материалов человека», согласно которому больше не требуется заверять нотариально письменное согласие живого донора или его родных на трансплантацию. По сути, была упрощена процедура изъятия органов у умерших, не дававших прижизненного согласия на донорство своих органов после смерти.

В апреле 2022 года — уже после начала СВО — украинский парламент принял закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс», освободивший операции по трансплантации органов от уплаты НДС. Не исключено, что это могло помочь преступному бизнесу, торгующему органами.

В МИД РФ еще в 2023 году обратили внимание на распространившуюся в СМИ информацию о продаже органов солдат ВСУ. Сообщается, что они появились «в ассортименте» одного из крупнейших магазинов в даркнете. Тогда сердца, печень, почки и прочие части тела предлагались от €5 тыс. за штуку. Под заказ якобы можно было оперативно доставить сердце за €25 тыс. и почки — за €12 тыс. При этом поставка осуществлялась «только в страны ЕС в медицинском ящике за 48–60 часов» или его могли оставить в заранее оговоренном месте при полной предоплате.



Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow

Как выяснили «Известия», в одном из магазинов в даркнете сердце можно приобрести за $220 тыс., легкие — $175 тыс., печень — $180 тыс. Самые дорогие почки — $230 тыс. при этом их трансплантация стоит чуть больше $100 тыс. За определенную плату можно также заказать поджелудочную железу, кишечник, желудок, костный мозг. Примечательно, что в магазине не исключают возможность приобретения необходимых частей тела из горячих точек.

Очевидно, что зона конфликта была и остается местом притяжения для людей, которые занимаются торговлей человеческими органами. В хаосе вооруженного противостояния они имеют полную свободу действий, если командование не знает или сознательно закрывает глаза на их преступления. В декабре 2022 года группа черных трансплантологов была замечена под Артемовском. В полиции ЛНР обращали внимание на то, что выбор этого города в качестве площадки для незаконной деятельности объясняется, прежде всего, колоссальными потерями ВСУ на этом направлении. Свидетельства работы черных трансплантологов находили на территории Лисичанска, Краматорска, Сумской области.

Фото: TASS/Zuma





Военнослужащие ВС РФ, ссылаясь на свидетельства местных жителей, сообщали СМИ, что часто среди черных трансплантологов были немцы и поляки. Причем, как признавались они, у них возникало чувство паники, когда они видели этих «специалистов», которые занимались разбором на органы тяжело раненных бойцов.

В сентябре 2024-го заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко сообщил, что в стране числятся пропавшими без вести более 53 тыс. человек, среди которых военные и гражданские. Потенциально любой из них мог бы стать жертвой черной трансплантологии. В целом же свидетельства извлечения органов у украинских военнослужащих и местных ополченцев стали находить в Донбассе с лета 2014 года.