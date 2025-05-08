ПСЖ победил «Арсенал» в ответном матче и вышел в финал Лиги чемпионов

Французский футбольный клуб (ФК) «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) 7 мая обыграл английский «Арсенал» и второй раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона–2024/25.

Встреча состоялась в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились полузащитник Фабиан Руис (27-я минута) и защитник Ашраф Хакими (72-я). У «Арсенала» гол забил правый вингер Букайо Сака (76-я).

Российский вратарь ПСЖ провел этот матч на скамейке запасных, несмотря на это, у него есть шанс стать третьим в истории игроком из РФ, завоевавшим трофей Лиги чемпионов.

Благодаря этой победе ПСЖ второй раз вышел в финал турнира и стал первым футбольным клубом Франции, сделавшим такое достижение.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится в Мюнхене 31 мая.

Итальянский футбольный клуб «Интер» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона–2024/25 7 мая обыграл испанскую «Барселону», тем самым обеспечив себе место в финале турнира.