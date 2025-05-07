«Интер» вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА
Итальянский футбольный клуб «Интер» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25 7 мая обыграл испанскую «Барселону», тем самым обеспечив себе место в финале турнира.
Встреча завершилась со счетом 3:3 в основное время матча, однако в дополнительное время полузащитник «Интера» Давиде Фраттези принес команде победный гол.
В основное время голы миланскому клубу принесли нападающий Лаутаро Мартинес, полузащитник Хакан Чалханоглу (с пенальти), в также защитник Франческо Ачерби.
«Интер» сыграет в финале Лиги чемпионов второй раз за три года, уточняет «Спорт-Экспресс». На поле команда встретится с победителем матча между ПСЖ и «Арсеналом», который состоится 7 мая.
Ранее, 1 мая, «Манчестер Юнайтед» разгромил испанский «Атлетик» в первом матче полуфинала Лиги Европы. Встреча состоялась в Бильбао и завершилась со счетом 3:0.