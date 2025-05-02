«Манчестер Юнайтед» разгромил «Атлетик» в матче полуфинала Лиги Европы
Английский Футбольный клуб (ФК) «Манчестер Юнайтед» разгромил испанский «Атлетик» в первом матче полуфинала Лиги Европы. Встреча состоялась 1 мая в Бильбао (Испания) и завершилась со счетом 3:0.
Так, у победителей отличился Каземиро и дубль оформил Бруну Фернандеш, уточняет «Спорт-Экспресс».
Примечательно, что «Манчестер Юнайтед» играл в меньшинстве после отстранения на 37-й минуте защитника Дани Вивиана.
Теперь ответный матч состоится в четверг, 8 мая, на домашнем стадионе в Манчестере.
Ранее, 30 апреля, «Барселона» сыграл вничью с миланским «Интером» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Матч состоялся в Барселоне и завершился со счетом 3:3. Ответный матч полуфинала между командами пройдет 6 мая в Милане.