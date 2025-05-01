«Барселона» и «Интер» сыграли вничью в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
Футбольный клуб (ФК) «Барселона» сыграл вничью с миланским «Интером» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Матч состоялся 30 апреля в Барселоне и завершился со счетом 3:3.
У «Барселоны» отличились Ламин Ямаль и Ферран Торрес, еще одно очко команда получила благодаря автоголу вратаря «Интера» Яна Зоммера, «Спорт-Экспресс».
У итальянцев дубль забил Дензел Дюмфрис, один гол на счету Маркуса Тюрама.
Ответный матч полуфинала между «Барселоной» и «Интером» пройдет 6 мая в Милане.
Ранее, 26 апреля, «Барселона» обыграла мадридский «Реал» в финальном матче Кубка Испании. Игра прошла на стадионе «Ла Картуха» в Севилье и закончилась со счетом 3:2 после дополнительного времени.