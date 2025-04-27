ФК «Барселона» обыграл мадридский «Реал» и завоевал кубок Испании

Футбольный клуб «Барселона» обыграл мадридский «Реал» в финальном матче Кубка Испании. Игра прошла 26 апреля на стадионе «Ла Картуха» в Севилье и закончилась счетом 3:2 после дополнительного времени.

Забитыми мячами в команде победителей отметились полузащитник Педри (на 28-й минуте), нападающий Ферран Торрес (84) и защитник Жюль Кунде (116). У проигравших отличились нападающий Килиан Мбаппе (70) и полузащитник Орельен Тчуамени (77).

Для «Барселоны» эта победа стала 32-й в Кубке Испании. На счету «Реала» 20 подобных трофеев, отметили в «Газета.Ru».

Испанская газета El Mundo 25 апреля заявила, что ФК «Реал Мадрид» может бойкотировать финал Кубка Испании, где у него должен состояться матч с «Барселоной». Отмечалось, что «Реал» потребовал у Федерации футбола Испании заменить судейскую бригаду в предстоящей игре. В тот же день в пресс-службе футбольного клуба «Реал Мадрид» сообщили, что клуб не собирался отказываться от участия в финале Кубка Испании.