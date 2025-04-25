Реклама
Прямой эфир
Экономика
Набиуллина заявила о необходимости сохранять жесткую ДКП для снижения инфляции
Политика
Путин и Уиткофф обсудили возможность возобновления прямых переговоров РФ и Украины
Экономика
Патрушев сообщил о выделении более 450 млрд рублей на геологоразведку в 2024 году
Общество
Взорвавшуюся машину в Балашихе начали эвакуировать
Мир
Трамп заявил о понимании Зеленским того, что Крым останется в составе России
Общество
Дело об убийстве генерал-лейтенанта Москалика передали в центральный аппарат СКР
Мир
Посол РФ в ФРГ допустил возможность сделки с США по ремонту «Северных потоков»
Мир
Евродепутат Вилимский призвал ЕС прекратить спонсировать военные конфликты
Политика
Песков назвал второй за две недели визит Уиткоффа в РФ челночной дипломатией
Мир
СМИ заявили об отмене пошлин на некоторые американские полупроводники в Китае
Мир
Шойгу обвинил Запад в провоцировании гуманитарных кризисов и вооруженных конфликтов
Мир
В Берлине запретят флаги России и СССР на памятных мероприятиях 8 и 9 мая
Спорт
СМИ заявили о вероятности бойкота «Реалом Мадрид» финала Кубка Испании
Мир
Россия и Турция подчеркнули необходимость нормализации ситуации в Сирии и Газе
Экономика
В РФ отменили штрафы бизнеса в 2025 году за пропуск подачи первой декларации НДС
Авто
Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в выходные дни
Общество
В Новосибирске задержали мошенников за махинации с соцвыплатами в 59 регионах РФ

СМИ заявили о вероятности бойкота «Реалом Мадрид» финала Кубка Испании

El Mundo: «Реал Мадрид» может бойкотировать финал Кубка Испании
0
EN
Фото: TASS/Miguel Oses
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Футбольный клуб «Реал Мадрид», по большой вероятности, может бойкотировать финал Кубка Испании, где у него должен состояться матч с «Барселоной», сообщает 25 апреля испанская газета El Mundo.

Отмечается, что «Реал» потребовал у Федерации футбола Испании заменить судейскую бригаду в предстоящей игре. Клуб выразил недовольство в связи с назначением арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа на матч с сине-гранатовыми и потребовал отстранить его от финала, объяснил «Спорт-Экспресс». После Бенгоэчеа расплакался на предматчевой пресс-конференции из-за грубостей, прозвучавших в его адрес на клубном телевидении «сливочных».

«Очень тяжело, когда твой ребенок приходит домой в слезах, потому что в школе его отца назвали вором», — заявил он.

Назначенный помощником судьи на видеоповторах арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес пообещал, что ТВ «Реала» ждут серьезные последствия за видеоролик. В свою очередь футболисты и руководство клуба отказались от пресс-конференции перед финальным матчем, сообщила Королевская испанская футбольная федерация (RFEF).

«Футбольный клуб «Реал» сообщил RFEF, что не будет проводить пресс-конференцию и официальную тренировку перед финалом Кубка Испании, запланированные на сегодня на стадионе в Севилье», — указано на странице RFEF в соцсети X (бывш. Twitter).

Судейская премьер-лига: к чему приведет введение публичного рейтинга арбитров
РФС будет публиковать его в открытых источниках два раза за сезон

6 марта телеканал ESPN сообщил, что главного тренера французского футбольного клуба «Лион» Паулу Фонсека дисквалифицировали на девять месяцев за нападение на судью в матче чемпионата Франции против «Бреста». Уточнялось, что тренер «Лиона» вступил в конфликт с главным судьей, наклонившись к нему слишком близко для высказывания претензий. После того как Фонсек был удален с поля за грубое отношение к арбитру, он ударил его по лицу.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025