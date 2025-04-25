СМИ заявили о вероятности бойкота «Реалом Мадрид» финала Кубка Испании

Футбольный клуб «Реал Мадрид», по большой вероятности, может бойкотировать финал Кубка Испании, где у него должен состояться матч с «Барселоной», сообщает 25 апреля испанская газета El Mundo.

Отмечается, что «Реал» потребовал у Федерации футбола Испании заменить судейскую бригаду в предстоящей игре. Клуб выразил недовольство в связи с назначением арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа на матч с сине-гранатовыми и потребовал отстранить его от финала, объяснил «Спорт-Экспресс». После Бенгоэчеа расплакался на предматчевой пресс-конференции из-за грубостей, прозвучавших в его адрес на клубном телевидении «сливочных».

«Очень тяжело, когда твой ребенок приходит домой в слезах, потому что в школе его отца назвали вором», — заявил он.

Назначенный помощником судьи на видеоповторах арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес пообещал, что ТВ «Реала» ждут серьезные последствия за видеоролик. В свою очередь футболисты и руководство клуба отказались от пресс-конференции перед финальным матчем, сообщила Королевская испанская футбольная федерация (RFEF).

«Футбольный клуб «Реал» сообщил RFEF, что не будет проводить пресс-конференцию и официальную тренировку перед финалом Кубка Испании, запланированные на сегодня на стадионе в Севилье», — указано на странице RFEF в соцсети X (бывш. Twitter).

6 марта телеканал ESPN сообщил, что главного тренера французского футбольного клуба «Лион» Паулу Фонсека дисквалифицировали на девять месяцев за нападение на судью в матче чемпионата Франции против «Бреста». Уточнялось, что тренер «Лиона» вступил в конфликт с главным судьей, наклонившись к нему слишком близко для высказывания претензий. После того как Фонсек был удален с поля за грубое отношение к арбитру, он ударил его по лицу.