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ФК «Реал Мадрид» опроверг заявления об отказе от участия в финале Кубка Испании
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ФК «Реал Мадрид» опроверг заявления об отказе от участия в финале Кубка Испании

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Футбольный клуб (ФК) «Реал Мадрид» не собирался отказываться от участия в финале Кубка Испании. Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе клуба.

«В свете слухов, появившихся в последние часы, футбольный клуб «Реал Мадрид» объявляет, что наша команда никогда не рассматривала возможность отказа от участия в сегодняшнем финале», — говорится в сообщении на сайте.

В пресс-службе уточнили, что неуместные заявления, сделанные за сутки до финала судьями, назначенными на этот матч, не могут омрачить спортивное событие мирового значения, за которым будут наблюдать миллионы людей.

«Реал Мадрид» считает, что ценности футбола должны восторжествовать, несмотря на враждебность и злобу, которые сегодня вновь проявились по отношению к нашему клубу у судей, назначенных на финал», — заключили в пресс-службе.

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Испанская газета El Mundo в тот же день заявила, что ФК «Реал Мадрид», по большой вероятности, может бойкотировать финал Кубка Испании, где у него должен состояться матч с «Барселоной». Отмечалось, что «Реал» потребовал у Федерации футбола Испании заменить судейскую бригаду в предстоящей игре.

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