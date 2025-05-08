Вывеску с названием на здании аэропорта в Волгограде сменили на «Сталинград»
На здании международного аэропорта Волгоград изменили вывеску с названием на «Сталинград». Соответствующие кадры публикуют «Известия».
Буквы нового имени воздушной гавани выполнены в стилистике всего аэровокзального комплекса — в бирюзовом цвете.
Президент России Владимир Путин 29 апреля подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда наименования «Сталинград». Уточнялось, что установленное наименование аэропорта не будет изменено в связи с присвоением исторического названия.
Российский лидер 29 апреля поддержал просьбу ветеранов Волгоградской области переименовать аэропорт Волгограда в Сталинград. Губернатор региона Андрей Бочаров в ходе встречи с Путиным рассказал об инициативах ветеранов по сохранению и сбережению исторического наследия региона.