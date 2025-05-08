День Победы в Волгограде в 2025 году: грандиозное световое представление, авиашоу, концерт и салют на Мамаевом кургане

В 2025 году граждане России отмечают 80 лет Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Это один из самых важных праздников в истории страны. Знаменательная дата посвящена подвигу советских солдат, которые с июня 1941 по май 1945 года достойно сражались с немецко-фашистскими захватчиками. Ежегодно 9 Мая люди чтут память погибших воинов и мирных граждан, чествуют ветеранов. Во всех городах России проводятся тематические мероприятия, а в некоторые города, например в Волгоград, туристы приезжают специально на День Победы. О том, какие торжества ждут жителей города-героя Волгограда, — в материале «Известий».

Юбилей 80 лет: как пройдет День Победы 2025 в Волгограде

В Волгограде на 9 мая 2025 года подготовлена насыщенная программа праздничных мероприятий, приуроченных к 80-летнему юбилею Великой Победы. Жителей и гостей города ждет зрелищное авиашоу и артиллерийский салют. Запланированы также красочные фейерверки, лазерные и световые представления, которые пройдут на Мамаевом кургане, около монумента «Родина-мать зовет!», ставшего символом юбилея Победы.

Во всех районах Волгограда будут проходить памятные акции, творческие фестивали, патриотические конкурсы, спортивные соревнования и праздничные концерты, создавая особую атмосферу благодарности, памяти и гордости.

8 мая 2025 года в 9:00 утра на вокзал Волгоград-1 прибудет исторический ретропоезд «Воинский эшелон». В течение всего дня люди смогут рассмотреть военную технику времен Великой Отечественной войны, установленную на платформах — легендарные «Катюши», танки, пушки.

В День Победы в Волгограде по традиции состоится торжественный военный парад. Начнется он в 10:00 на площади Павших Борцов. По главной площади города торжественным маршем пройдут парадные расчеты военнослужащих, представителей силовых структур, кадетских корпусов и юнармейских отрядов. Моторизованную колонну откроет символ Победы — легендарный танк Т-34. В этом году в программе также запланировано воздушное шоу с участием авиации.

Что касается шествия «Бессмертного полка», в 2025 году организаторы решили отказаться от традиционного формата. В честь 80-летия Победы акцию проведут по-новому: портреты героев-фронтовиков пронесут по площади Павших Борцов юнармейцы Волгоградской области в составе торжественного парада.

Изображения ветеранов также появятся на транспорте, фасадах зданий, в социальных сетях, на больших экранах и уличных рекламных щитах — чтобы память о них осталась живой и в современном городском пространстве.

Свет Великой Победы, авиашоу, концерт на Мамаевом кургане

В Волгограде в честь 80-летия Великой Победы подготовлена масштабная программа световых, концертных и авиационных мероприятий. Одним из центральных событий станет патриотическое лазерно-световое шоу «Свет Великой Победы», которое зрители смогут увидеть на Мамаевом кургане 7 и 8 мая в 21:00, 22:00 и 23:00, а 9 мая — в 21:00, 21:45 и 23:00.

В эти дни с 20:00 начнет работать архитектурная подсветка монументов мемориального комплекса. Параллельно шоу будет демонстрироваться на фасаде музея-панорамы «Сталинградская битва» — 7, 8 и 9 мая в 20:30 и 22:00, вместе с мультимедийной экскурсией по четырем панорамам России.

Одним из самых зрелищных элементов праздника станет авиашоу над Волгой. Его можно будет увидеть 8 мая с 16:00 до 16:35 и 9 мая с 12:00 до 12:35. В программе — фигуры высшего пилотажа от участников Всероссийских авиагонок «Кубок Великой Победы». Зрители увидят как классические поршневые, так и современные реактивные самолеты. В показе примет участие пилотажная группа «Звезда».

Тем, кто хочет посетить главный праздник, стоит прийти 9 мая в 11:00 на Центральной набережной. Здесь развернутся концертные площадки, кинопоказы, мастер-классы, выставки и фотозоны с военной техникой. Реконструкторы покажут полевую медсанчасть и угостят гостей солдатской кашей из настоящей полевой кухни.

С 15:30 до 19:00 на нижней террасе будет проходить концертная программа с участием лучших творческих коллективов региона. Кульминацией станет гала-концерт, который начнется в 19:00. Зрителей ждут выступления «Хора Турецкого» и группы «Сопрано Турецкого» с военными песнями — от «Катюши» до «Смуглянки».

Где и во сколько смотреть салют на 9 мая 2025 в Волгограде

Салют и фейерверк 9 мая 2025 в День Победы в Волгограде можно будет увидеть сразу в трех местах. Главный артиллерийский салют в сопровождении яркого фейерверка развернется на Центральной набережной.

Одновременно фейерверки будут запущены на Мамаевом кургане — у подножия главного мемориала страны — и в Красноармейском районе, где праздничные огни раскрасят небо над бульваром Энгельса. Во всех трех точках салют начнется одновременно — ровно в 22:00.

Как добраться на Мамаев курган и что посетить: инструкция для туристов

Мамаев курган — один из самых значимых мемориальных комплексов, посвященных Великой Отечественной войне. Он расположен в Волгограде и стал символом мужества и героизма советских солдат, сражавшихся в Сталинградской битве, а венчает его скульптура «Родина-мать зовет!».

Название «Мамаев курган» связано с легендой о темнике Мамае, командующем Золотой Орды, который якобы использовал эту высоту как сторожевой пункт. Во время Сталинградской битвы (1942–1943) курган стал ареной ожесточенных боев. С сентября 1942 года по январь 1943 года здесь шли непрерывные сражения, в результате которых склоны кургана были буквально пропитаны кровью защитников города.

Идея увековечить подвиг защитников Сталинграда возникла сразу после окончания войны. В 1959 году началось строительство мемориального комплекса, которое продолжалось около восьми лет. Перед началом работ территорию пришлось тщательно разминировать: саперы обезвредили более 40 тыс. неразорвавшихся мин, бомб и снарядов. Автором проекта стал скульптор Евгений Вучетич, а главным инженером — Николай Никитин. Торжественное открытие комплекса состоялось 15 октября 1967 года.​

Центральной фигурой комплекса является монумент «Родина-мать зовет!» — статуя высотой 85 метров, изображающая женщину с поднятым мечом, призывающую народ к защите Отечества. Это один из самых высоких памятников в мире.

Добраться до Мамаева кургана можно разными способами. Один из самых удобных — скоростной трамвай, следующий по маршруту до станции «Мамаев курган», откуда всего несколько минут пешком до входа в мемориальный комплекс.

Также сюда ходят троллейбусы № 8а, № 9, № 10а, автобусы № 123 и маршрутные такси № 3с, № 160, № 260. Для автомобилистов рядом предусмотрены парковочные зоны.

Экскурсия по Мамаеву кургану начинается с Входной площади, где установлена скульптурная композиция «Память поколений». Отсюда по аллее пирамидальных тополей, длиной более 200 м, можно подняться к Площади Стоявших Насмерть.

По обе стороны дорожки возвышаются монументальные стены-руины, символизирующие разрушенный Сталинград. Дальше путь ведет на Площадь Героев, где в Зале Воинской Славы горит Вечный огонь, а стены увенчаны именами павших бойцов.

Пройдя через Площадь Скорби с фигурой скорбящей матери, посетитель выходит к главному монументу. У подножия кургана также находится воинское мемориальное кладбище, где покоятся останки защитников города.