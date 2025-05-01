В Москве и Московской области стартовала акция «Бессмертный полк на транспорте», она продлится до 12 мая. Об этом 1 мая сообщил «Известиям» руководитель штаба регионального отделения Общероссийского общественного движения (ООД) «Бессмертный полк России» Валерий Анисимов.

Он отметил, что совместно с Мострансавто движение третий год подряд проводит акцию «Бессмертный полк на транспорте».

«Размещаем вот в таком виде плакаты уроженцев Московской области, людей, чья судьба связана именно с нашим регионом. <...> В этом году <...> мы размещаем также информацию об участниках специальной военной операции, потому что они <...> точно также борются с нацизмом, как и наши прадеды», — рассказал Анисимов, показывая портрет бойца Красной Армии.

Участники ООД «Бессмертный полк России» и волонтеры раздают в общественном транспорте георгиевские ленты.

По рекомендации организации размещать портреты участников Великой Отечественной войны, спецоперации, тружеников тыла на личном, служебном и общественном транспорте следует с 1 по 12 мая, чтобы к акции могло подключиться большое количество участников. На личном автомобиле рекомендуется прикреплять портреты к заднему правому боковому стеклу с внутренней стороны.

Сопредседатель Центрального штаба ООД Елена Цунаева 10 апреля сообщила, что шествие «Бессмертного полка» 9 мая пройдет в смешанном формате, в том числе офлайн. Она отметила, что в этом году акция пройдет в регионах с достаточным уровнем безопасности.

В 2025 году 9 мая отмечается 80 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием войны.

По случаю годовщины «Известия» запустили спецпроект «80 дней до Победы». В рамках него публикуются статьи «Известий» времен войны, полный список которых можно найти в электронном архиве.