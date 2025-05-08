Реклама
Прямой эфир
Армия
Объявленное Путиным перемирие в честь 80-й годовщины Победы вступило в силу
Происшествия
Средства ПВО отразили попытку еще пяти БПЛА атаковать Москву
Мир
Белоусов заявил о плане РФ и Абхазии сформировать общее пространство обороны
Мир
Мерц попросил представителей США не вмешиваться во внутреннюю политику ФРГ
Мир
СМИ сообщили об истощении запасов техники на складах НАТО из-за помощи Украине
Мир
Президент Эфиопии примет участие в параде Победы в Москве 9 мая
Мир
В Ватикане не смогли с первого раза избрать нового папу римского
Мир
Путин заявил об успешном развитии сотрудничества России и Китая в медиасфере
Мир
Адвокат Гуцул рассказал о возможном продлении домашнего ареста башкана
Мир
Путин назвал укрепление связей с Африкой одним из приоритетов внешней политики РФ
Мир
В посольстве РФ рассказали об участии Зеленского в саммите в Норвегии
Мир
США просили Украину принимать депортированных из страны мигрантов
Общество
В России хотят запретить продажу рамок для автономеров с нецензурными надписями
Мир
Венесуэла продолжает работать над присоединением к БРИКС
Происшествия
Силы ПВО уничтожили еще два летевших на Москву БПЛА
Происшествия
Губернатор Авдеев сообщил о падении БПЛА во Владимирской области
Мир
Фицо обвинил Эстонию в попытке сорвать его визит в Москву

В посольстве РФ рассказали об участии Зеленского в саммите в Норвегии

0
EN
Фото: TASS/EPA/MARTIN DIVISEK
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент Украины Владимир Зеленский может дистанционно принять участие в саммите стран Объединенных экспедиционных сил (JEF) в Осло 8–9 мая. Основной темой мероприятия станут совместные меры противодействия России, заявили «Известиям» в посольстве РФ в Осло.

Неконтактные лица: Москва не видит готовности Киева к реальным переговорам
Возможно ли возобновление прямого диалога России и Украины

«Основное внимание в нем уделяется выработке общих позиций и обсуждению совместных мер противодействия России, в том числе посредством безоговорочной и нарастающей поддержки киевского режима с целью нанесения России «стратегического поражения». Встреча в Осло не станет в этом плане исключением. Это подтверждается планируемым подключением к этому мероприятию в цифровом формате Владимира Зеленского», — сказали «Известиям» в российском диппредставительстве в Осло.

Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force, JEF) были созданы в 2014-м по инициативе Великобритании. Сначала членами объединения стали Великобритания, Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Эстония. В 2017 году к ним присоединились Швеция и Финляндия. Поводом для создания нового регионального военного формата стало вхождение Крыма и Севастополя в состав России и конфликт на Украине после майдана в феврале 2014 года.

Страны JEF выступают застрельщиками наращивания присутствия и направленной на «сдерживание» нашей страны деятельности НАТО в Балтийском регионе и Арктике под предлогом «обеспечения морской безопасности» и противодействия так называемым гибридным угрозам, резюмировали российские дипломаты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Северное послание: на саммите в Осло обсудят борьбу с РФ на Балтике и в Арктике

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025