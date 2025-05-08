В посольстве РФ рассказали об участии Зеленского в саммите в Норвегии

Президент Украины Владимир Зеленский может дистанционно принять участие в саммите стран Объединенных экспедиционных сил (JEF) в Осло 8–9 мая. Основной темой мероприятия станут совместные меры противодействия России, заявили «Известиям» в посольстве РФ в Осло.

«Основное внимание в нем уделяется выработке общих позиций и обсуждению совместных мер противодействия России, в том числе посредством безоговорочной и нарастающей поддержки киевского режима с целью нанесения России «стратегического поражения». Встреча в Осло не станет в этом плане исключением. Это подтверждается планируемым подключением к этому мероприятию в цифровом формате Владимира Зеленского», — сказали «Известиям» в российском диппредставительстве в Осло.

Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force, JEF) были созданы в 2014-м по инициативе Великобритании. Сначала членами объединения стали Великобритания, Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Эстония. В 2017 году к ним присоединились Швеция и Финляндия. Поводом для создания нового регионального военного формата стало вхождение Крыма и Севастополя в состав России и конфликт на Украине после майдана в феврале 2014 года.

Страны JEF выступают застрельщиками наращивания присутствия и направленной на «сдерживание» нашей страны деятельности НАТО в Балтийском регионе и Арктике под предлогом «обеспечения морской безопасности» и противодействия так называемым гибридным угрозам, резюмировали российские дипломаты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Северное послание: на саммите в Осло обсудят борьбу с РФ на Балтике и в Арктике