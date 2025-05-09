80 лет Победы: прямая трансляция Парада на Красной площади

Парад военной техники на Красной площади — центральное событие Дня Победы. Ежегодно его наблюдают миллионы россиян и жителей других государств. В 2025 году событие пройдет более масштабно в связи с празднованием 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Где посмотреть парад 9 мая в прямом эфире, рассказывают «Известия».

Трансляцию торжественного шествия будут вести все федеральные каналы — Первый канал, «Россия 1», «Пятый», «Звезда» и другие. Во многих городах также установлены медиаэкраны, где покажут парад в прямом эфире.

В Москве посмотреть событие можно в парке Победы на Поклонной горе и в поездах столичного метро. Кроме того, просмотр организуют в каждом округе города. Москвичи и гости столицы увидят не только шествие на Красной площади, но и кадры исторического парада 1945 года.

Посмотреть парад онлайн можно и на сайте «Известий», а также на больших уличных экранах МАЕР во многих российских регионах. Просмотр организован «Известиями» совместно с медиахолдингом. Впервые такой показ состоялся в прошлом году.

Прямой эфир начнется в 10:00 мск. Именно в это время стартует парад в Москве. По традиции на Красную площадь вынесут Знамя Победы и государственный флаг РФ. С поздравительной речью с трибуны выступит президент Владимир Путин.

Затем по главной площади страны проедет военная техника во главе с легендарным танком Т-34 и пройдут расчеты военнослужащих, включая участников СВО и подразделения государств-союзников. Завершит парад авиационная часть.

Гостями праздника станут представители порядка 30 иностранных государств. В частности, свое участие в параде 9 мая подтвердили президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич и другие.

Продлится мероприятие два часа. Однако на этом празднования не закончатся. В продолжение зрители увидят архивную хронику, редкие кадры и рассказы о героях войны. На центральных улицах и парках прозвучат песни военных лет, пройдут выставки и спектакли, посвященные Великой Отечественной войне. А вечером россиян ждет большой праздничный салют.

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