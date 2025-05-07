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Москва встречает иностранных гостей приветствиями на медиафасадах МАЕР

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Фото: МАЕР
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Президент Кубы Мигель Диас-Канель и президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыли в Москву 7 мая для участия в торжественных мероприятиях празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Их встретили персональными приветствиями, которые транслировали на больших уличных экранах по всей Москве и столичному региону.

Цифровые приветствия запустил на крупнейших медиафасадах столицы медиахолдинг МАЕР. Они размещены на путях следования из аэропортов, а также в центре города, на премиальных медиафасадах на ЦСКА Арене, Краснопресненской набережной, Большой Тульской.

«Цифровое уличное медиа — это мост не только между поколениями, но и между странами. Приветствуя иностранных гостей на московских проспектах, мы подчеркиваем открытость и уважение к каждому, кто приехал разделить с нами такой важный исторический момент», — отметил основатель и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

Всего на параде Победы в Москве 9 мая будет присутствовать 29 иностранных лидеров. Это в том числе лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Абхазии, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Республики Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Словакии, Папуа — Новой Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.

Вылетел в Москву и президент Сербии Александр Вучич. Сербские СМИ ранее сообщали, что власти Литвы и Латвии запретили перелет в своем воздушном пространстве спецборта президента Сербии. По сведениям журналистов, Литва объяснила запрет «техническими и дипломатическими обстоятельствами». Власти Латвии же назвали основанием для отказа «политическую чувствительность цели» полета.

Генеральные секретари Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, Организации Договора о коллективной безопасности, Организации исламского сотрудничества, Союзного государства России и Белоруссии и других международных структур также принимают участие в торжественных мероприятиях в Москве. Еще ряд стран, включая Индию, Индонезию, Никарагуа и ЮАР, будут представлены на высоком уровне. От КНДР на параде будет присутствовать посол.

Всего за 2 дня гости и жители столицы смогут увидеть приветствия иностранным делегациям свыше 10 млн раз.

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