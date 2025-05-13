Так принято: как мигрантов будут адаптировать к жизни в России

В ближайшие дни в пяти субъектах РФ появятся адаптационные центры для мигрантов, где им будут рассказывать о культуре, истории, традициях страны и правилах поведения, чтобы снизить миграционную нагрузку на регионы. Как рассчитывают в Федеральном агентстве по делам национальностей (ФАДН), в будущем такие адаптационные центры станут обязательными для трудовых мигрантов. Как сейчас занимаются включением иностранцев в российскую жизнь, как будут работать адаптационные центры и что может помешать их эффективности — в материале «Известий».

Где появятся адаптационные центры

Руководитель ФАДН России Игорь Баринов рассказал, что первые пять таких центров начнут работу уже со дня на день: в Кемеровской, Челябинской областях, республиках Татарстан и Саха (Якутия), а также в Хабаровском крае. В дальнейшем эти центры должны появиться во всех регионах, испытывающих миграционную нагрузку.

Глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов на IV Всероссийском форуме «Народы России» Фото: ТАСС/Алексей Белкин

Осенью прошлого года Игорь Баринов рассказывал, что речь идет о ведомствах, где будут заниматься социальной и культурной адаптацией мигрантов: рассказывать иностранцам о российских традициях, прививать навыки «адекватного поведения» при взаимодействии с местным населением. Он говорил, что если адаптацией не займется государство, с мигрантами будут работать «полукриминальные диаспоральные структуры».

В середине апреля глава ФАДН также сообщил, что в 70 субъектах РФ будет внедрен «курс по адаптации трудящихся мигрантов». Это не то же самое, что адаптационные центры, а лишь учебная программа. Ее разработали по предложениям МВД, Минтруда и Национального антитеррористического комитета, а субъекты РФ подготовили «региональные компоненты курса» с учетом исторических, социальных и национально-культурных особенностей места пребывания иностранцев.

ФАДН подчеркивал, что успешная адаптация иностранцев зависит от «уровня информированности о специфике культуры принимающего сообщества, знания его истории, традиций, правил поведения», а также в целом от навыков культурного и адекватного поведения при взаимодействии с местным населением и уровня владения русским языком.

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

В пилотных проектах специалисты должны понять, как мигранты будут воспринимать курсы, как на них эти занятия влияют, позволит ли это снизить напряжение в мигрантской среде.

«Известия» направили запрос в ФАДН, но на момент публикации ответ не был получен.

Сколько мигрантов нужно адаптировать

Сообщалось, что только на пилотные проекты центров адаптации мигрантов будут выделены субсидии на 108,2 млн рублей ежегодно. В 2024 году на социальную и культурную адаптацию иностранцев было выделено лишь 2,5 млн рублей, но число охваченных адаптационной работой мигрантов Игорь Баринов оценивал в 400 с лишним тыс. человек.

Всего в России на миграционном учете находится более 6 млн иностранных граждан, рассказал «Известиям» профессор ГУУ Владимир Волох. Это и те иностранные граждане, которые прибыли для трудовой деятельности, и студенты, и преподаватели, и прочие.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По данным Росстата на 2023 год, чаще всего мигранты в Россию приезжают из Таджикистана (31% от прибывших), Киргизии (10%), Украины, Армении, Казахстана (по 9%), Узбекистана (8%), Азербайджана, Молдавии (по 4%), Туркменистана и Белоруссии (по 2%) . 76% из них — трудоспособного возраста, 13% — дети. Только у 8,8% мигрантов есть высшее образование и у 22,7% — среднее профессиональное.

За январь–ноябрь 2024 года миграционный прирост составил 420 тыс. человек.

— Все мигранты, безусловно, нуждаются в адаптации, а те, кто принимает для себя решение стать гражданином РФ — и в интеграции, — замечает Владимир Волох. — Адаптация — это первичное, необходимое для любого иностранного гражданина, который уехал в Россию, ознакомление с условиями, нормативно-правовыми актами, которые действуют на территории нашей страны. Интеграция — это более глубокое погружение в нашу жизнь, когда иностранец собирается становиться гражданином РФ.

Председатель комитета «Опоры России» по развитию национального рынка труда и мониторингу миграционных процессов Сергей Нуждин считает, что адаптировать нужно тех трудовых мигрантов, кого привлекают на длительный срок, независимо от страны прибытия.

— А тех иностранцев, которые приезжает сроком на год, нужно контролировать , — выразил мнение собеседник «Известий». — Прежде всего, контроль должен быть цифровым: биометрическая регистрация на въезде в Россию, присвоение каждому въехавшему на работу единственного банковского счета и безусловная ответственность работодателя за пребывание человека в стране до момента выезда по окончании трудового договора.

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Госпрограммы адаптации мигрантов в России он называет необходимой и актуальной мерой. По его словам, в процесс адаптации «в обязательном порядке» должны вовлекаться граждане со статусом постоянного пребывания, имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство.

Научный руководитель АНО «Агентство поддержки государственных инициатив», кандидат педагогических наук Ольга Коровина отмечает, что адаптация должна коснуться всех мигрантов, которые планируют долгосрочное пребывание или работу на территории России.

— Но приоритетным направлением является работа именно с выходцами из стран, культурно и языково отдаленных от России — например, Средней Азии, Ближнего Востока, Китая, Африки, — сказала она «Известиям». — Практика показывает, что именно мигранты из регионов с существенно иной культурной средой испытывают самые большие сложности в процессе интеграции.

Как уже занимаются адаптацией мигрантов

Владимир Волох рассказывает, что сейчас задача адаптации иностранцев возложена на ФАДН и отчасти на главное управление по вопросам миграции МВД .

— Основополагающим документом являются методические рекомендации ФАДН для органов государственной власти субъектов РФ о социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в России, которые доведены до всех субъектов страны , — сказал собеседник «Известий». — В соответствии с этими рекомендациями в субъектах те органы власти, которые отвечают за это направление, проводят соответствующую работу.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

В ближайшее время, добавил Владимир Волох, в МВД появится новая служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан, положение о ней пока только разрабатывается. Эксперт полагает, что эта служба «не должна остаться в стороне от вопросов социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан».

Ольга Коровина отмечает, что пока адаптационная работа в регионах ведется крайне несистемно.

— Некоторые регионы — например, Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская область — стараются решать эту проблему через точечные инициативы: курсы русского языка, консультации, создание специализированных центров поддержки. Однако в большинстве субъектов РФ адаптационная работа либо полностью отсутствует, либо носит фрагментарный характер, часто сводящийся только к контролю за соблюдением миграционного законодательства и оформлению документов, — сказала она.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Инициативу по созданию адаптационных центров она называет чрезвычайно необходимой. Ольга Коровина замечает, что в ЕС же уже несколько десятилетий функционирует развитая и системная программа адаптации мигрантов. Она не исключает проблем, однако, по ее словам, «создает более прозрачные и понятные механизмы».

— В России таких механизмов пока не хватает, из-за чего мигранты зачастую вынуждены адаптироваться стихийно и самостоятельно, что приводит к изоляции или конфликтам на бытовом уровне, — сказала она. — С другой стороны, в России исторически сформировалась относительно высокая степень терпимости и терпеливости к иностранцам, особенно к выходцам из стран бывшего СССР, которые быстрее осваивают русский язык и легче интегрируются в социальные структуры.

При этом ряд компаний уже занимаются адаптацией мигрантов. Сергей Нуждин приводит в пример программу, которую реализует ОЭЗ «Алабуга».

— Приехавшие иностранцы селятся на ограниченной территории, расселяются так, чтобы в одной комнате было не более одного человека определенной национальности и общение шло на русском языке, — рассказывает Сергей Нуждин. — В течение двух лет они проходят курсы русского языка, изучают законы и нормы поведения, принятые в России, обучаются специальности. Через определенные промежутки времени сдают экзамены. Несдача одного экзамена ведет к прекращению сотрудничества и выезд в страну исхода.

Он признает, что это весьма затратный способ найма и практикуют его пока немногие, но он «гораздо эффективнее общепринятого сейчас использования труда мигрантов».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Председатель комиссии по вопросам трудовой миграции Совета Торгово-промышленной палаты РФ по внешнеэкономической деятельности Николай Курдюмов замечает, что сейчас специфика потока мигрантов такова, что они по большей части заезжают в Россию самостоятельно и уже на месте ищут работодателей. Авторитетом для них становятся посредники, помогающие искать работу, — их же соотечественники, уже закрепившиеся в России.

— Десятилетия такого, на наш взгляд, ошибочного подхода сформировали в России миграционные анклавы, которые внутри формируют услуги для своих соотечественников, — сказал он. — Таким трудовым мигрантам предлагать программы адаптации бесполезно — для них не являются авторитетом ни ФАДН, ни местные власти, поскольку они уже нашли здесь пути доступа к рабочему месту и возможности решения всех вопросов.