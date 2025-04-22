Подвести под учет: школы будут передавать все данные о детях мигрантов в МВД

Полиция и региональные департаменты и министерства образования будут обмениваться информацией о детях мигрантов. Такой законопроект поддержал кабмин. Передаваться будут сведения о подаче заявления на прием в учебное заведение, данные о поступлении, отчислении, тестировании на владение русским языком. МВД в свою очередь будет отправлять в образовательные организации информацию о регистрации детей — это необходимо для выявления тех, кто не обучается. Как заявляют авторы, для учета понадобится специальная информационная система стоимостью в 125 млн рублей и поясняют: этот механизм нацелен на помощь детям в интеграции и адаптации в стране. Сейчас данные действительно разрознены, что создает существенные пробелы в понимании реального количества, образовательного статуса и местонахождения несовершеннолетних иностранцев, отметили эксперты. О том, как будет работать механизм, — в материале «Известия».

Поставить на учет

Региональные и муниципальные органы образования будут обязаны передавать полиции информацию о детях мигрантов . Такие поправки, разработанные МВД, 21 апреля одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности (документ есть в распоряжении «Известий»), сообщили источники редакции в кабмине.

Законопроект предусматривает введение механизма межведомственного взаимодействия по передаче сведений о несовершеннолетних иностранных гражданах, рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

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— Предлагается установить передачу сведений между подразделениями МВД России и исполнительными органами регионального и муниципального уровня, осуществляющими управление в сфере образования, — сказал он. — Планируется, что МВД будет передавать сведения о регистрации, постановке на учет и, соответственно, снятии с регистрации или учета несовершеннолетних иностранных граждан.

Как указано в пояснительной записке, такие меры необходимы для того, чтобы выявлять детей, которые не были зачислены в образовательные организации — «для реализации их права на получение общего образования» .

А исполнительные органы будут передавать сведения о приеме или отчислении несовершеннолетних иностранных граждан, о результатах тестирования на знание русского языка , добавил эксперт.

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Предполагается, что передаваться сведения будут через единую систему межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем, говорится в пояснительной записке к законопроекту. На доработку программы под новый функционал, указывают авторы, потребуется 125 млн рублей дополнительного финансирования из федерального бюджета.

Порядок, состав сведений, а также сроки их передачи еще предстоит определить правительству.

Как сдать экзамен по русскому языку

В декабре 2024 года замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам совершенствования миграционного законодательства заявил, что в российских школах учатся 200 тыс. детей мигрантов, но у более 40% из них уровень владения русским недостаточный.

— Пребывание семей мигрантов в России связано с необходимостью обучения детей иностранных работников в российской школе, — указал он. — Таких детей в образовательных организациях много. Уровень владения русским языком является недостаточным для освоения образовательных программ, причем начального освоения.

Фото: ТАСС/Максим Кимерлинг

Кроме того, 1 апреля 2025 года вступил в силу закон, запрещающий зачислять в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. При этом иностранцы будут приниматься на обучение по основным общеобразовательным программам при условии предъявления документа, подтверждающего законность их нахождения на территории РФ.

Для приема в школу необходимо будет успешно сдать тестирование на знание русского языка. На сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) в разделе «Иностранным гражданам» опубликованы спецификации и демонстрационные варианты диагностических материалов для проведения тестирования иностранных граждан и лиц без гражданства на знание русского языка.

Как следует из приказа Рособрнадзора, минимальное количество баллов, которое должны набрать в ходе тестирования на знание русского языка иностранные граждане и лица без гражданства для приема на обучение в российские школы — три, отмечало ведомство. Это подтверждает соответствие требованиям к уровню знания русского языка, установленным Минпросвещения.

Фото: ТАСС/Максим Кимерлинг

«Этот показатель можно будет сравнить с уверенной «тройкой» по понятной всем пятибалльной шкале. Варианты тестирования создаются для поступающих на обучение в каждый класс общеобразовательной школы, с первого по 11 класс . Для поступления в первый класс требуется продемонстрировать навыки говорения, слушания и понимания устной речи, лексико-грамматические знания», — пояснили в Рособрнадзоре.

Со второго класса в диагностическую работу добавляются задания на проверку навыков чтения и письма. Все они нацелены на требование к иностранному гражданину обучаться на русском языке по российским образовательным программам соответствующего класса.

Что делать, если не берут в школу

Предлагаемый законопроект необходим прежде всего из-за отсутствия единой централизованной системы учета несовершеннолетних, прибывших в страну вместе с родителями-мигрантами или родившихся на территории РФ , полагает гендиректор консалтинговой группы «Рацио» Наталья Голоснова.

— Сейчас информация о таких детях разрознена и находится в ведении только лишь образовательных учреждений, — указала она. — Это создает существенные пробелы в понимании реального количества детей, их образовательного статуса и местонахождения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

С ней согласился и независимый эксперт по миграции Вадим Коженов. По его словам, нередко детей иностранцев не берут в школы, а иногда мигранты забывают детей регистрировать.

— Есть проблема, что не берут школы, но если в Москве вариантов много, то в регионах сложнее, — указал он. — Например, там две школы и в обе не взяли. Получается, ребенок просто не учится, а пропускает время. Поэтому кто-то говорит: «всё равно в школу не возьмут», и не водят. Есть проблемы и в части негативного отношения к таким детям в школах.

В итоге отсутствие полной картины затрудняет эффективное выявление детей, которые по каким-либо причинам не посещают учебные заведения, отметила Наталья Голоснова.

— Это может быть связано как с неисполнением родителями своих обязанностей, так и с более серьезными проблемами, — сказала эксперт. — Также планирование социальной инфраструктуры, например, необходимого количества мест в школах, разработка специальных адаптационных программ для интеграции и поддержки детей мигрантов.

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Поправки помогут выявлять и так называемых «невидимых» детей: некоторые несовершеннолетние по возрасту должны быть в школе, но по факту ее не посещают и не числятся, что может стать основанием для проверок и принятия мер по обеспечению права на образование таких детей и защиту . Кроме того, еще одной целью поправок может быть отслеживание легальности пребывания семей мигрантов через их детей, отметила юрист «Научно-исследовательского центра «Право и спорт» Оливия Ливингстон.

— Если ребенок зачислен в школу, это может косвенно подтверждать законное нахождение семьи в стране , — полагает она. — Сейчас данные, скорее всего, собираются фрагментарно. Успех поправок зависит от того, насколько удастся избежать злоупотреблений данными и обеспечить реальную поддержку семьям мигрантов, а не только административное давление.