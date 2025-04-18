Вышли за баню: Россия и Киргизия поссорились из-за облавы на мигрантов

Между Россией и Киргизией разгорелся конфликт из-за облавы на мигрантов в одной из московских бань. В Бишкеке заявили о нарушении норм ЕАЭС и вручили российскому послу ноту протеста. В МИД РФ в ответ сообщили, что иностранцев подозревали в связях с радикалами. 17 апреля в Москве прошла встреча омбудсменов двух стран. Подробности — в материале «Известий».

Полицейские пришли в баню с облавой

Силовики пришли с рейдом в баню «Бодрость» на севере Москвы 11 апреля. Согласно данным МВД, в ходе облавы было задержано 59 иностранцев, 25 из них оказались нарушителями миграционного законодательства, их ждет выдворение из страны. «Следствие также установило, что шесть человек осуществляли трудовую деятельность без заключения трудовых договоров. В отношении их работодателя решается вопрос о привлечении к административной ответственности», — говорится в сообщении МВД.

В соцсетях при этом появилась информация, что местные жители давно жаловались на баню. «Заведение принимало оплату исключительно наличными, из контингента там были сплошные таксисты. После рейда само заведение прикрыли, потому что работало оно незаконно и без соответствующих документов и разрешений», — говорится в одной из публикаций.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

В свою очередь, депутат киргизского парламента Жанар Акаев сообщил, что банный комплекс принадлежит его соотечественнику. По его словам, сотрудники правоохранительных органов провели задержание довольно жестко. Он также опубликовал записи, снятые камерами видеонаблюдения. На кадрах видно, что некие мужчины в балаклавах и с красными повязками на руках укладывают полураздетых посетителей лицом вниз, заставляют передвигаться ползком.

17 апреля в Москве прошла встреча омбудсменов Киргизии и России. Киргизская правозащитница Джамиля Джаманбаева заявила, что при просмотре видеокадров возникают вопросы о соразмерности и обоснованности применения силы. Ее российская коллега Татьяна Москалькова объяснила, что ситуация в стране требует повышенной бдительности. Она также сообщила, что в связи с инцидентом в бане обратилась в прокуратуру и миграционную службу РФ, те начали проверку.

В Бишкеке возмущены произошедшим

В Киргизии эта история получила широкое распространение. МИД страны вручил российскому послу Сергею Вакунову ноту протеста и потребовал расследовать действия силовиков. «Выражена просьба принять действенные меры по защите прав граждан Кыргызской Республики и недопущению впредь подобной ситуации, которая может нанести урон кыргызско-российским отношениям», — говорится в официальном заявлении.

В министерстве труда Киргизии назвали произошедшее нарушением основного принципа ЕАЭС о свободном передвижении работников. «Особую тревогу вызывает факт, что вопрос соблюдения принципа свободного передвижения трудовых ресурсов стран — участниц ЕАЭС приобретает категоричный, местами ультимативный характер», — подчеркнули чиновники. В минтруда при этом отметили, что потерпевшим было предложено написать заявления на действия силовиков, но все отказались.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Глава МИД страны Жээнбек Кулубаев на этом фоне заявил, что в республике задумываются о поиске альтернативных источников нефти и нефтепродуктов. По его словам, российское топливо якобы можно заменить поставками из Азербайджана и Ирана. Он также добавил, что не раз призывал граждан страны искать работу у себя на родине. «Мы говорим «не езжайте», но наши ребята всё равно уезжают, в этом направлении еще много проблем», — пожаловался он.

В МВД России в ответ на претензии заявили, что проверка проводилась полицейскими совместно с коллегами из ФСБ и Росгвардии. «Дополнительно сообщаем, что какие-либо противоправные действия полицейскими не совершались, обращений в территориальные органы внутренних дел города Москвы не поступало. Мероприятия, направленные на противодействие нелегальной миграции, будут продолжены», — говорится в заявлении.

В свою очередь, в МИД России подчеркнули, что проверка банного комплекса носила плановый характер, а применить силовые методы в ходе рейда пришлось, потому что иностранцы оказали сопротивление. В ведомстве также заявили, что некоторые мигранты могут иметь связь с радикальными группировками. «Налицо явное пренебрежение указанными лицами законами Российской Федерации, стремление противопоставить себя нашему обществу и государству», — отметили в МИД.

Что говорят эксперты

Киргизский политолог, директор центра экспертных инициатив «Ой Ордо» Игорь Шестаков подчеркивает, что инцидент в бане получил большой резонанс.

— Эта история у нас в стране обсуждается очень широко, ничего подобного за последние годы я не помню. Если суммировать многочисленные заявления и мнения, то главных идеи две. Одна — о том, что мигрантам надо срочно уезжать из России. Вторая — о бесполезности для Киргизии ЕАЭС, ведь одним из принципов организации является свободное перемещение трудовых ресурсов. Наверное, через какое-то время на официальном уровне шумиха уляжется, чиновники смогут договориться. Но осадочек, как говорится, останется, эта ситуация будет на руку тем силам, которые хотели бы вытеснить Россию из региона, — отмечает он.

Фото: РИА Новости/Владислав Воднев

Директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский считает, что киргизской стороне не стоит возмущаться.