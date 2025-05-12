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Врач дала советы по борьбе с поллинозом

Врач Чурюкина: аллергикам следует ограничить выход на улицу в солнечную погоду
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Фото: TASS/Alicia Windzio
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Каждую весну некоторые россиян сталкиваются с одной и той же проблемой: цветение растений вызывает у них насморк, зуд в глазах, постоянное чихание и другие неприятные симптомы. Это — аллергическая реакция на пыльцу — поллиноз. Аллерголог-иммунолог «Инвитро» Элла Чурюкина рассказала «Известиям» 12 мая, как с этим бороться.

Эксперт подчеркнула, что при зуде носа, чихании, водянистом насморке, усилении слезотечения и зуде век нужно обязательно обратиться к врачу.

«Общие симптомы для аллергиков — слабость, головокружение, сонливость, когнитивные нарушения, повышенная утомляемость и снижение работоспособности. Также может наблюдаться субфебрильная температура, известная как «пыльцевая лихорадка», — добавила она.

Кроме того, встречаются кожные проявления в виде острой крапивницы, ангиоотека или контактного дерматита, в зависимости от путей поступления аллергенов. К редким проявлениям относятся симптомы со стороны урогенитального и желудочно-кишечного трактов.

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Аллергикам важно помнить о правилах, которые помогут снизить поступление пыльцы, чтобы уменьшить ее концентрацию.

«Аллергикам на период цветения лучше всего уезжать уехать в другую климатогеографическую зону. Но если такой возможности нет, им следует ограничить выход на улицу в солнечную, ветреную погоду, особенно в утренние часы, носить маски, надевать солнцезащитные очки, покрывать волосы и после возвращения домой принимать душ», — подчеркнула иммунолог.

Эксперт напомнила, что помимо мер профилакти аллергикам доступно симптоматическое лечение. По ее словам, особое место в нем занимают спреи и капли, создающие физический барьер на слизистых оболочках, что значительно снижает контакт аллергена с тканями и предотвращает развитие аллергической реакции.

Ранее, 6 мая, врач-аллерголог, врач-иммунолог медицинской компании «СберЗдоровье» Александра Горнак рассказала, что аллергия на пыльцу может развиться в любом возрасте. Чаще всего она возникает в детском или подростковом возрасте, но может впервые возникнуть и у взрослого. Среди причин — генетическая предрасположенность, контакт с новыми аллергенами, изменения условий окружающей среды.

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