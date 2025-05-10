Косметолог рассказала о способе избавления от отеков после майских застолий

Последствием затяжных майских праздников могут быть не только новые килограммы. Переедание, алкоголь, нарушение режима сна и питьевого режима обязательно приводят к появлению отеков лица. О том, почему они появляются и с помощью чего можно решить проблему, «Известиям» рассказала 10 мая врач-косметолог, дерматовенеролог, соосновательница клиники «Космоэксперт» Оксана Баланова.

«Отечность чаще возникает, если вы употребляете еду и напитки, которые выступают как триггеры для нарушения водно-электролитного баланса в организме. Если кратко, то алкоголь работает как диуретик, что приводит к обезвоживанию. А избыток натрия, который в большом количестве содержится в шашлыках, чипсах и других любимых закусках при обильных возлияниях, в свою очередь, приводит к задержке воды, но жидкость остается в межклеточном пространстве, что и создает отечный и пастозный вид, в результате чего лицо будет выглядеть одутловатым», — объяснила Баланова.

Отеки лица — это скопление избыточной жидкости в межклеточных пространствах тканей и часть сложного цикла, включающего воспаление, задержку жидкости и нарушение лимфодренажа. Важно помогать тканям лица выводить лишнюю жидкость. По словам специалиста, сделать это можно с помощью лимфодренажных техник.

«Наша лимфатическая система функционирует за счет использования лимфатической жидкости для сбора и удаления клеточных отходов. Если регулярно делать лимфодренажные упражнения, особенно на шейно-воротниковую зону, то это обязательно отразится на состоянии кожи лица положительным образом», — отметила врач-косметолог.

В борьбе с отеками также может помочь использование масок для лица на основе биоцеллюлозы. В отличие от обычной тканевой маски здесь нет эффекта окклюзии, а само средство очень плотно прилегает к коже, приятно охлаждает ее и одновременно тает на ней, отдавая все полезные вещества. Также можно использовать маску в комбинации с микротоковым массажером.

Другой способ — использование патчей под глаза. Для усиления эффекта можно охладить упаковку патчей в холодильнике, а после нанести лепестки на лицо. Так они уберут отечность и мелкую сеточку морщин вокруг глаз всего за 15–20 минут.

Ранее, 4 мая, основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо рассказала «Известиям», что здоровый образ жизни способен продлить жизнь человека. При этом изменения нужно начинать с перехода на сбалансированное питание. Также важны физические нагрузки на свежем воздухе.