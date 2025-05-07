Ушедшая из России Bridgestone зарегистрировала в стране товарный знак

Японская шинная компания Bridgestone, которая прекратила бизнес в России, зарегистрировала в РФ товарный знак с соответствующим логотипом компании, выяснили «Известия», изучив базу Роспатента.

На сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС) опубликованы сведения о государственной регистрации товарного знака Bridgestone. Заявка была продана в ноябре 2023 года, ее регистрация состоялась 5 мая 2025-го.

Товарный знак зарегистрирован по ряду классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включая шины для транспортных средств. Правообладателем значится «Бриджстоун Корпорейшн» из Токио. Срок действия исключительного права истекает в ноябре 2033 года.

В марте 2022 года Bridgestone приостановила производственную деятельность в России и экспорт в страну. Компания присутствовала на российском рынке с 1998 года.

Сейчас бывший шинный завод Bridgestone в Ульяновске входит в холдинг «Кордиант». 19 марта 2025 года состоялся его перезапуск под брендом Gislaved. По словам генерального директора компании «Севергрупп» Алексея Мордашова, к концу текущего года компания намерена выпустить на предприятии 1,2 млн шин, в 2026 году производство должно увеличиться до 2,4 млн шин.