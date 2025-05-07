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Запасы прошлогодних автомобилей в России сократились наполовину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Из 349 тыс. новых легковых автомобилей, проданных за первые четыре месяца 2025 года, почти 290 тыс. единиц (82,6%), были выпущены в 2024 году и ранее. Запасы прошлогодних новых машин на складах сократились примерно в два раза. Об этом 7 мая в своем Telegram-канале рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Лишь каждый шестой автомобиль (17,4%), купленный россиянами в январе—апреле, был выпущен в этом году. В этом плане 2025 год самый «отстающий» за последнее 20-летие», — написал Целиков.

Причиной этого аналитик назвал большие переходящие запасы дилерских и дистрибьюторских автомобилей. Еще больше прошлогодних автомобилей продавалось только в 2009 году, отметил он.

За счет пополнения складов свежими автомобилями общий сток остается практически на уровне конца 2024 года. В январе доля автомобилей 2025 года выпуска в продажах составила 1%, в феврале — 8%, в марте — 24%, а в апреле — 34%.

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Ранее в этот день стало известно, что по итогам апреля в России было реализовано 102,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 25,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Лидером российского авторынка среди всех легковых моделей стала Lada Granta.

29 апреля Сергей Целиков сообщал, что по итогам первых трех месяцев 2025 года запасы новых легковых автомобилей на складах в России практически не изменились и составили около 500 тыс. штук. В I квартале продажи новых легковых автомобилей в РФ составили 247 тыс. единиц, за это же время в страну было ввезено 256 тыс. новых автомобилей.

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