Размещение с убытком: компании потеряли интерес к IPO из-за высокой ключевой

За четыре месяца этого года только одна компания вышла на IPO — краудлендинговая платформа JetLend. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года первичное размещение провели уже шесть организаций. Бизнес потерял интерес к выходу на биржу из-за высокой ключевой ставки, ведь покупка новых эмитентов становится более рискованной и менее доходной по сравнению с хранением денег на депозите, пояснили «Известиям» на рынке. Кроме того, на бирже сейчас слишком высокая волатильность. При этом развитие фондового рынка остается приоритетом для властей: президент давал поручение удвоить его капитализацию к 2030 году. Удастся ли это сделать и кто может провести IPO в ближайшие годы — в материале «Известий».

IPO российских компаний в 2025 году

За январь – апрель этого года лишь одна компания провела первичное размещение акций — речь о JetLend. Краудлендинговая платформа вышла на СПБ Биржу. На Мосбиржу за этот период не вышел ни один эмитент. «Известия» направили запросы в пресс-службы обеих площадок.

Для сравнения: за четыре месяца годом ранее на IPO вышли уже шесть организаций — «Делимобиль» («Каршеринг Руссия»), разработчик ПО «Диасофт», Алкогольная группа «Кристалл» (АГК), лизинговая компания «Европлан», МФО «Займер» и МТС Банк. В целом же 2024-й стал рекордным за последние 17 лет по первичным размещениям — на рынок вышли 14 компаний.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Последняя высокая активность эмитентов была как раз в начале 2024 года — тогда фондовый рынок восстанавливался и эмитенты зачастую могли разместить свои акции на бирже по высоким ценам, обратил внимание главный инвестиционный консультант ИК «Велес Капитал» Дмитрий Сергеев.

— Индекс Мосбиржи в начале прошлого года вырос с 3000 до 3500 пунктов, поэтому компании воспользовались таким «инвестиционным окном», чтобы вывести свои акции на IPO. Сейчас индекс Мосбиржи находится на уровне 2800, на рынке наблюдается высокая неопределенность относительно ситуации в глобальной мировой экономике и геополитических перспектив — из-за этого он подвержен волатильности, — пояснил эксперт.

Другой значимый стоп-фактор — рекордно высокая ключевая, которая держится на уровне 21% уже полгода. В начале 2024-го она составляла 16%. Покупка акций новых эмитентов сейчас становится более рискованной и менее доходной в сравнении с хранением денег на банковских депозитах, пояснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

То есть в этом году конъюнктура не такая благоприятная, как год назад, — на растущем рынке инвесторы, особенно частные, готовы брать любую акцию в случае, если эмитент надежен и в этих бумагах содержится какая-либо интересная среднесрочная или долгосрочная инвестиционная идея, пояснила Наталья Мильчакова. Она добавила: на слабом же рынке, как в этом году, люди и инвестфонды предпочитают хранить деньги на депозитах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Если в начале года у рынка и эмитентов еще были позитивные ожидания относительно динамики акций, то к весне они значительно ухудшились, так как возникает ощущение, что переговорный процесс между Россией и США забуксовал, добавил директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Петров.

Что будет с фондовым рынком в этом году

За последний год сразу несколько компаний заявляли о планах по выходу на биржу. Среди них — производитель программно-аппаратных комплексов Rubytech, нефтегазовая компания «Сибур», сервис-провайдер «Ростелеком-ЦОД», а также госкорпорация «Дом. РФ», напомнили аналитики.

«Известия» направили запросы в эти организации о том, сохраняют ли там планы по размещению акций и в какие сроки это может произойти. Оперативно ответили лишь в Rubytech — там заявили, что группа не исключает возможность выйти на фондовый рынок.

Развитие торговли на бирже — приоритет для властей. Еще в феврале 2024-го Владимир Путин поручил ускорить запуск особого режима IPO для высокотехнологичных российских компаний в приоритетных отраслях и удвоить капитализацию фондового рынка к 2030 году — она должна составить 66% от ВВП.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Это важно, поскольку фондовый рынок сейчас становится единственным инструментом для привлечения инвестиций в бизнес в условиях санкций и недоступности зарубежных капиталов, а также заградительно высоких ставок кредитования.

Позднее Антон Силуанов назвал задачу по удвоению капитализации фондового рынка амбициозной. Он пояснил: это невозможно осуществить без выхода на биржу компаний с госучастием.

Кроме того, ранее министр заявлял, что стране нужна «большая приватизация», которая подразумевает не только продажу корпоративных активов, но и вывод госкорпораций на биржу через размещение акций и их продажу частным лицам. А замглавы ведомства Алексей Моисеев уточнял, что Минфин внес в правительство список из семи компаний, которые предлагается приватизировать в 2026 году.

— Для того чтобы удвоить рыночную капитализацию фондового рынка — до 174–175 трлн рублей к 2030 году, — необходимо проводить IPO и, возможно, SPO (вторичные публичные размещения) акций на общую сумму от 3,8 трлн до 4,5 трлн ежегодно, — оценила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

Для сравнения: в прошлом году — рекордном для первичных размещений — общий объем размещений составил порядка 85 млрд рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Пока, по словам начальника отдела анализа финансовых рынков КИТ Финанс Александра Угрюмова, конъюнктура рынка не позволяет провести какие-то крупные размещения.

Оживления IPO следует ожидать при переходе Банка России к уменьшению ключевой ставки — это снизит привлекательность инструментов с фиксированной доходностью, таких как вклады, уверен старший инвестиционный советник сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Давид Григорьев. В то же время недвижимость, в которую нередко инвестируют россияне, сейчас достаточно дорогая, а ставки по ипотеке слишком высокие. В таких условиях фондовый рынок станет реальной альтернативой для сбережений.