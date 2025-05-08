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«Мы верим в хоккей Козырева»

Хоккеист сборной России и «Северстали» Данил Аймурзин — о стиле игры череповецкого клуба в КХЛ и майском туре с национальной командой
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Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева
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8 мая в Минске завершится тур сборной России по хоккею. Наша команда в четвёртый раз за неделю сыграет с Белоруссией. Три предыдущих матча россияне проиграли — один раз в Астане (2:4) и два раза в Тольятти (7:8 ОТ; 1:3). Пока в этом туре у подопечных Романа Ротенберга только одна победа — над Казахстаном в Астане (4:1). Самый результативный игрок этого тура — нападающий сборной России и череповецкой «Северстали» Данил Аймурзин, набравший по системе «гол+пас» 7 (3+4) очков.

В интервью «Известиям» 23-летний хоккеист объяснил причины поражений от белорусов и вылета «Северстали» в первом раунде плей-офф КХЛ, а также заявил, что верит в стиль игры, который предпочитает главный тренер череповецкой команды Андрей Козырев.

— В чём причина неудач в матчах с белорусами?

— Это и наши ошибки, и белорусы здорово действуют. Они забивают голы, когда создают моменты в атаке, мы — нет. В этом основная разница между нами и ими в этих матчах. На мой взгляд, единственная причина поражений в том, что у них лучше реализация моментов.

— Как вам в целом находиться сейчас в сборной?

— Всегда приятно играть за сборную, представлять Россию. Тут в команде собрались хорошие игроки — все знают, что делать на льду. Интересно с ними вместе выйти на лед. Тем более при полных трибунах.

— Сборная России впервые играла в Тольятти. Как вам атмосфера на этих матчах?

— Всё отлично. Спасибо болельщикам, что поддерживают нас, что в оба дня заполняли арену до отказа. Очень приятно и интересно играть при такой атмосфере.

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— Какие эмоции от первого матча в Тольятти, который проиграли в овертайме со счетом 7:8? Зрителям вы устроили праздник, но с точки зрения участника игры как это ощущается?

— Забивать много всегда приятно. А пропускать столько — неприятно. Тут ничего оригинального не скажу. Плохо, что проиграли. В принципе то, как отыгрались с 3:7 в третьем периоде, давало позитивные эмоции. Но надо было после такого доводить дело до победы.

— Как свою игру в этих матчах оцените?

— Прибавлять надо.

— В чем?

— Во всем. В обороне более активно играть.

Принципиально выиграть у белорусов предстоящий матч в Минске, чтобы хотя бы с одной победой над ними закончить этот майский тур?

— Конечно, всегда хочется выигрывать. Поэтому сделаем всё, чтобы победить в последнем матче. Чтобы с хорошим настроением уйти в отпуск. Понятно, что Белоруссия — сильный соперник, что показали матчи с нами. Эта команда может обыграть кого угодно, но мы сделаем всё, чтобы выиграть у нее в Минске. У нас для этого всё есть.

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— Больше месяца прошло с момента вылета «Северстали» из плей-офф КХЛ. С тех пор для себя определили, из-за чего проиграли серию «Спартаку» (1:4)?

— Недостаток реализации моментов в атаке и ошибки в обороне. Я уже отвечал вам на вопрос про сборную, что всегда можно играть лучше. Также могу сказать и про «Северсталь». Надеюсь, в следующем сезоне прибавим.

— На ваш взгляд, можно добиваться успехов в плей-офф с тем стилем игры, который ставит «Северстали» Андрей Козырев — игра в атаку через пас, совсем не закрываясь в своей зоне?

— Мы верим в этот хоккей. Не играли бы в него, если бы не верили. Наша задача — добиваться успехов с такой игрой.

— Серия со «Спартаком» выдалась не очень результативной для вас с Кириллом Пилипенко, хотя вы были лидерами «Северстали» в регулярном чемпионате. Почему в плей-офф не удалось показать себя с лучшей стороны?

— Не забивали, когда у нас были моменты. Возможности для голов у нас имелись — просто шайба не залетала в ворота.

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