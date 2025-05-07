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Фицо назвал экономическим самоубийством «дорожную карту» ЕК по отказу от газа из РФ

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Фото: Global Look Press/ Marcus Brandt
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Согласие на «дорожную карту» Еврокомиссии (ЕК), которая предусматривает собой постепенный отказ от российских газа, атомной энергии, нефти, будет экономическим самоубийством. Об этом 7 мая заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Это просто экономическое самоубийство — согласиться с тем, что ни газ, ни атомная энергия, ни нефть, ничего [не должно поставляться из РФ], все [поставки] должны прекратиться только потому, что строится новый железный занавес между западным миром и, возможно, Российской Федерацией, а также другими странами», — отметил он.

По его словам, ЕК предоставила «дорожную карту» с целью покончить с импортом российской энергии, что неприемлемо для правительства Словакии. Фицо также обратил внимание на необходимость рассмотрения развития разработки законодательных предложений, поскольку «дьявол кроется в деталях».

Он выразил мнение, что если поддержать предложение ЕК, то тогда страны нанесут себе большой ущерб. В этом случае Евросоюз (ЕС) пострадает больше, чем РФ, что уже можно наблюдать на примере введения антироссийских санкций.

С прекращением поставок газа из России страны создадут зависимость от кого-то другого, добавил Фицо. Он также предположил, что государства тогда перейдут на «сжиженный» ресурс США. По мнению премьер-министра Словакии, это идеологическое решение не было принято, исходя из здравого смысла.

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6 мая агентство Reuters сообщило, что ЕК предложит запретить новые газовые соглашения с РФ и существующие спотовые контракты к концу 2025 года. В свою очередь агентство Bloomberg проинформировало о планах ЕК опубликовать «дорожную карту» для отказа от импорта российского ископаемого топлива к 2027 году.

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