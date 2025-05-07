Фицо назвал экономическим самоубийством «дорожную карту» ЕК по отказу от газа из РФ
Согласие на «дорожную карту» Еврокомиссии (ЕК), которая предусматривает собой постепенный отказ от российских газа, атомной энергии, нефти, будет экономическим самоубийством. Об этом 7 мая заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Это просто экономическое самоубийство — согласиться с тем, что ни газ, ни атомная энергия, ни нефть, ничего [не должно поставляться из РФ], все [поставки] должны прекратиться только потому, что строится новый железный занавес между западным миром и, возможно, Российской Федерацией, а также другими странами», — отметил он.
По его словам, ЕК предоставила «дорожную карту» с целью покончить с импортом российской энергии, что неприемлемо для правительства Словакии. Фицо также обратил внимание на необходимость рассмотрения развития разработки законодательных предложений, поскольку «дьявол кроется в деталях».
Он выразил мнение, что если поддержать предложение ЕК, то тогда страны нанесут себе большой ущерб. В этом случае Евросоюз (ЕС) пострадает больше, чем РФ, что уже можно наблюдать на примере введения антироссийских санкций.
С прекращением поставок газа из России страны создадут зависимость от кого-то другого, добавил Фицо. Он также предположил, что государства тогда перейдут на «сжиженный» ресурс США. По мнению премьер-министра Словакии, это идеологическое решение не было принято, исходя из здравого смысла.
6 мая агентство Reuters сообщило, что ЕК предложит запретить новые газовые соглашения с РФ и существующие спотовые контракты к концу 2025 года. В свою очередь агентство Bloomberg проинформировало о планах ЕК опубликовать «дорожную карту» для отказа от импорта российского ископаемого топлива к 2027 году.