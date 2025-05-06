Reuters узнало о предложении ЕК запретить новые газовые соглашения с РФ к концу года
Европейская комиссия (ЕК) предложит запретить новые газовые соглашения с Россией и существующие спотовые контракты к концу 2025 года. Об этом 6 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на трех знакомых с ситуацией европейских чиновников.
Уточняется, что Еврокомиссия опубликует «дорожную карту» того, как планирует прекратить импорт российского ископаемого топлива к 2027 году.
«Дорожная карта» будет включать обязательство предложить в июне запрет на новые сделки по импорту российского газа и спотовые контракты к концу 2025 года», — говорится в материале.
Кроме того, по данным Reuters, карта включит обязательство внести юридическое предложение о запрете импорта газа, в том числе сжиженного (СПГ), из РФ по действующим контрактам к концу 2027 года.
Накануне агентство Reuters сообщило, что Евросоюз (ЕС) вряд ли сможет расторгнуть контракты на поставку российского газа, несмотря на попытки изучить юридическую возможность такого шага. В частности, Брюсселю будет сложно представить текущую ситуацию как форс-мажорные обстоятельства из-за верности РФ ее обязательствам по газовым контрактам.
Ранее, 17 апреля, стало известно, что ЕС решил отложить запрет на импорт российского СПГ. Решение было принято из-за сопротивления некоторых правительств и неопределенности относительно альтернативных источников.