Реклама
Прямой эфир
Мир
Мерцу не хватило голосов для избрания канцлером Германии в первом туре
Мир
СМИ сообщили о дефиците воды в Пакистане из-за закрытия Индией плотины
Мир
СМИ сообщили о росте цен на газ в Европе
Мир
СМИ заявили о готовности лишь половины стран ЕС увеличить бюджет на оборону
Авто
Китайские автобренды Lepas и iCar могут появиться в России
Общество
Семьям погибших в перестрелке в Махачкале полицейских выплатят 1 млн рублей
Авто
УАЗ объявил о весенней модернизации автозавода
Общество
В Новосибирске педагог получил от студентов 3 млн рублей за пропуск в спортзал
Экономика
Минэк впервые назвал торговые войны одним из главных рисков для РФ
Общество
«Известия» передали более 200 тыс. экземпляров копии выпуска от 9 мая 1945 года
Общество
Более 1 тыс. человек приняли участие в акции «Вальс Победы» в Приморье
Мир
СМИ сообщили об отказе нового правительства ФРГ в поставках Taurus Киеву
Общество
Москвичей предупредили о временных ограничениях транспорта с 7 по 9 мая
Общество
В минздраве Дагестана сообщили о тяжелом состоянии раненых при стрельбе полицейских
Общество
«Известия» выпустили репринт исторического номера газеты от 9 мая 1945 года
Мир
В МИД Белоруссии назвали диалог РФ и США важным шагом к восстановлению доверия
Общество
Аэропорт Казани временно закрыли на прием и вылет самолетов
Сюжет:

Reuters узнало о предложении ЕК запретить новые газовые соглашения с РФ к концу года

Reuters: ЕК предложит запретить газовые соглашения с РФ к 2025 году
0
EN
Фото: ТАСС/Егор Алеев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Европейская комиссия (ЕК) предложит запретить новые газовые соглашения с Россией и существующие спотовые контракты к концу 2025 года. Об этом 6 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на трех знакомых с ситуацией европейских чиновников.

Уточняется, что Еврокомиссия опубликует «дорожную карту» того, как планирует прекратить импорт российского ископаемого топлива к 2027 году.

«Дорожная карта» будет включать обязательство предложить в июне запрет на новые сделки по импорту российского газа и спотовые контракты к концу 2025 года», — говорится в материале.

Кроме того, по данным Reuters, карта включит обязательство внести юридическое предложение о запрете импорта газа, в том числе сжиженного (СПГ), из РФ по действующим контрактам к концу 2027 года.

Разморозка цен: почему в Европе опять возникла угроза дефицита газа
Стоимость голубого топлива может задержаться на высоких отметках надолго

Накануне агентство Reuters сообщило, что Евросоюз (ЕС) вряд ли сможет расторгнуть контракты на поставку российского газа, несмотря на попытки изучить юридическую возможность такого шага. В частности, Брюсселю будет сложно представить текущую ситуацию как форс-мажорные обстоятельства из-за верности РФ ее обязательствам по газовым контрактам.

Ранее, 17 апреля, стало известно, что ЕС решил отложить запрет на импорт российского СПГ. Решение было принято из-за сопротивления некоторых правительств и неопределенности относительно альтернативных источников.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025