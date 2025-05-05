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СМИ сообщили о низкой вероятности отказа ЕС от газа из России

Reuters: ЕС вряд ли сможет отказаться от газа из РФ, ссылаясь на форс-мажор
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Фото: РИА Новости/Артем Кулекин
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Европейскому союзу (ЕС) вряд ли удастся расторгнуть контракты на поставку российского газа, несмотря на попытки изучить такую юридическую возможность на фоне возможного мирного урегулирования на Украине и ослабления санкций против РФ. Об этом 5 мая пишет Reuters.

В материале агентства отмечается, что до сих пор действующие договоры между странами ЕС и РФ вряд ли удастся разорвать, используя такие правовые возможности, как форс-мажор.

Указывается, что для объявления форс-мажорных обстоятельств поставщик должен нарушить условия контракта, например, не осуществив поставку. Однако, как подчеркнула юрист в области энергетики Агнешка Эсон, оставшиеся российские каналы поставок продолжают работу без сбоев после 2022 года.

В настоящий момент около 19% газа в Европу поступает из России — через трубопровод «Турецкий поток» или посредством поставок сжиженного природного газа. При этом ЕС заявлял о намерении полностью отказаться от российского топлива к 2027 году.

«Любые преднамеренные действия, которые предпримет ЕС, уже ослабляют форс-мажорные обстоятельства. Это противоположно тому, что подразумевает понятие форс-мажора», — пояснила Эсон.

Также в Reuters отметили, что введение санкций на импорт российского газа является наиболее эффективной мерой по отказу от него. Однако это потребует единогласного одобрения всех 27 стран ЕС.

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В этот же день издание Bloomberg сообщило, что Европейская комиссия (ЕК) намерена предложить запретить импорт газа из России к концу 2027 года. Уточнялось, что данную меру страны Европы собираются предпринять из-за того, что стремятся разорвать отношения с Россией, которая когда-то была их крупнейшим поставщиком энергоносителей.

В ЕС 17 апреля решили отложить запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Решение было принято из-за сопротивления некоторых правительств и неопределенности относительно альтернативных источников.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков 14 апреля заявил, что бойкот странами ЕС энергоносителей из России давно потерял смысл. Он отметил, что отказ от российского топлива уже привел к отсутствию экономического роста в Германии, закрытию ряда предприятий и серьезным финансовым потерям для всей Европы.

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