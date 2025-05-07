В Уфе загорелось административное здание на площади 600 кв. м. Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что для тушения возгорания задействованы 65 человек и 20 единиц техники. В ведомстве уточнили, что для ликвидации пожара также привлечен вертолет, уже сброшено около 10 т воды.

Кроме того, внутри здания работают 10 звеньев газодымозащитной службы. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Ранее в этот день в результате пожара на обогатительной фабрике в якутском городе Нерюнгри пострадали четыре человека. Тогда же Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о нарушении безопасности по ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).