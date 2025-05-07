СК РФ возбудил уголовное дело после пожара на обогатительной фабрике в Нерюнгри
После пожара на обогатительной фабрике в якутском городе Нерюнгри заведено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета (СК) России по Якутии.
«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»)», — говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что пострадавшие в результате ЧП четверо работников госпитализированы в тяжелом состоянии санитарным рейсом в Якутск. Они получили термические ожоги головы, грудной клетки, конечностей и дыхательных путей.
Следователи назначили экспертизу для установления обстоятельств произошедшего. Возгорание на фабрике «Нерюнгринская» было локализовано на площади 300 кв. м, после чего потушено, уточнили в ведомстве.
О пожаре на обогатительной фабрике в Нерюнгри стало известно ранее в тот же день. Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия) сообщила о четырех пострадавших в результате инцидента. Прокуратура города организовала проверку по факту пожара на территории склада готовой продукции фабрики. В Главном управлении МЧС РФ по Якутии сообщили, что для ликвидации пожара было задействовано 58 специалистов и 15 единиц техники.