Четыре человека пострадали при пожаре на обогатительной фабрике в Якутии

В результате пожара на обогатительной фабрике в якутском городе Нерюнгри пострадали четыре человека. Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Саха (Якутия).

«Поступило сообщение о возгорании на обогатительной фабрике города Нерюнгри. <…> На данный момент происходит горение каменного угля на складе, площадь пожара уточняется», — говорится в сообщении ГУ МЧС в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что на вызов оперативно приехали два отделения военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) МЧС России в составе 18 человек и двух единиц техники. Личности и характер полученных травм у четырех пострадавших, находившихся на складе во время пожара, устанавливаются.

В Свердловской области 6 мая произошло возгорание в цеху по производству металлического порошка на площади 1250 кв. м. Согласно данным МЧС, до прибытия пожарных из цеха самостоятельно эвакуировались восемь человек. Информации о пострадавших не поступало. Позже возгорание локализировали, а затем ликвидировали открытое горение.