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Прокуратура начала проверку по факту пожара на обогатительной фабрике в Якутии

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Фото: МЧС России
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Прокуратура города Нерюнгри организовала проверку по факту пожара на территории склада готовой продукции обогатительной фабрики «Нерюнгринская». Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Саха (Якутия).

«​Прокуратура Нерюнгри организовала проверку по факту пожара на территории склада готовой продукции обогатительной фабрики «Нерюнгринская» АО ХК «Якутуголь», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что в ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, сотрудники прокуратуры дадут оценку соблюдению требований законодательства о промышленной безопасности, охране труда и другим вопросам. После чего, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, исходя из данных СПАРК, в октябре 2024 года Ростехнадзор фиксировал три нарушения на обогатительной фабрике в Нерюнгри.

В главном управлении МЧС РФ по Якутии сообщили, что для ликвидации пожара задействовано 58 специалистов и 15 единиц техники. Пресс-служба регионального министерства здравоохранения уточнила, что в Нерюнгринскую центральную районную больницу поступили четверо пострадавших с различными ожогами, которым оказывается необходимая медпомощь.

«В Нерюнгри для оказания медицинской помощи вылетает санрейс с бригадой врачей Республиканского центра медицины катастроф», — добавили в ведомстве.

Уточняется, что в состав этой бригады войдут шесть специалистов — врачи комбустиологи, анестезиологи и фельдшера.

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Причиной масштабного пожара мог стать взрыв газового баллона

Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия) 7 мая сообщила о четырех пострадавших в результате пожара на обогатительной фабрике в якутском городе Нерюнгри.

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