Прокуратура начала проверку по факту пожара на обогатительной фабрике в Якутии
Прокуратура города Нерюнгри организовала проверку по факту пожара на территории склада готовой продукции обогатительной фабрики «Нерюнгринская». Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Саха (Якутия).
«Прокуратура Нерюнгри организовала проверку по факту пожара на территории склада готовой продукции обогатительной фабрики «Нерюнгринская» АО ХК «Якутуголь», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что в ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, сотрудники прокуратуры дадут оценку соблюдению требований законодательства о промышленной безопасности, охране труда и другим вопросам. После чего, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.
Кроме того, исходя из данных СПАРК, в октябре 2024 года Ростехнадзор фиксировал три нарушения на обогатительной фабрике в Нерюнгри.
В главном управлении МЧС РФ по Якутии сообщили, что для ликвидации пожара задействовано 58 специалистов и 15 единиц техники. Пресс-служба регионального министерства здравоохранения уточнила, что в Нерюнгринскую центральную районную больницу поступили четверо пострадавших с различными ожогами, которым оказывается необходимая медпомощь.
«В Нерюнгри для оказания медицинской помощи вылетает санрейс с бригадой врачей Республиканского центра медицины катастроф», — добавили в ведомстве.
Уточняется, что в состав этой бригады войдут шесть специалистов — врачи комбустиологи, анестезиологи и фельдшера.
Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия) 7 мая сообщила о четырех пострадавших в результате пожара на обогатительной фабрике в якутском городе Нерюнгри.