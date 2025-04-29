Огневая неготовность: почему в Малаховке не справляются с пожарами

В конце февраля в поселке Малаховка г.о. Люберцы загорелся частный дом, в котором проживала многодетная семья. Хозяева заметили возгорание и вызвали спасателей — благо пожарный пост находится совсем рядом, буквально в двух минутах езды. Однако в итоге сгорел не только этот дом, но и соседний, который принадлежит еще одной многодетной семье. Жители уверены, что таких разрушительных последствий можно было избежать, и обращаются к руководителю СК России Александру Бастрыкину с просьбой взять эту историю под свой контроль. С первого раза в возбуждении уголовного дела владельцам домов отказали, с чем они категорически не согласны. В ситуации разбирались «Известия».

Почему жители требуют уголовного дела

Дом Анастасии и Александра Коноплянниковых и их четверых детей на улице Физкультурной загорелся после 20:00 во вторник, 25 февраля. Сначала произошел резкий скачок напряжения в сети, и на втором этаже в одной из комнат появилось задымление. Огонь появился очень быстро — пока Анастасия вызывала пожарных, начался полноценный пожар. В 20:19 вызвали пожарных, в 20:29 (по официальным данным) они были на месте.

Это первая претензия местных жителей — ведь пожарная часть находится в двух минутах езды, менее километра от места возгорания.

В заявлении Анастасии в адрес руководителя следственного управления по Люберцам (имеется в распоряжении «Известий») говорится, что когда сотрудники МЧС прибыли на место, первым делом они узнали площадь дома. Услышав ответ — 150 кв. м, заявили: воды не хватит. Развернули один рукав и стали поливать крышу с земли. Вода в цистерне действительно быстро кончилась. Вскоре приехали еще две пожарные машины, однако одновременным тушением они не занимались.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

«Подача воды происходила с машины только с одного рукава путем переключения. На все вопросы, наши и соседей, пожарные отвечали, что нет источника подачи воды, нет гидрантов», — пишет Анастасия. Она замечает, что жители Малаховки ранее неоднократно требовали установить в поселке пожарные гидранты, однако этого так и не было сделано. На одном из видео с места пожара, имеющемся в распоряжении «Известий», наблюдение о недостаточно развитой системе наружного противопожарного водоснабжения делает и сотрудник МЧС, который призывает местных жителей обращаться к администрации поселка или города по этому вопросу.

Когда вода закончилась, продолжает Анастасия, пожарные якобы просто стояли и ничего не делали. К тому моменту огонь перекинулся на второй дом, который принадлежит семье Ольги Кулаковской. Это также подтверждается видео с места пожара: четверо пожарных стоят, но не занимаются тушением дома, хотя его уже полностью охватило пламя. В соцсетях Малаховки в этот день появилось сообщение с просьбой звонить в 112, потому что огонь был таким, что стал угрожать всему поселку, расположенному среди высоких сосен.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Лишь спустя полтора часа после начала возгорания, утверждают местные жители, началась подача воды с гидранта, который оказался на территории соседней школы. Она находится в 250–300 м от возгорания.

«Если бы пожарные сразу начали прокладывать рукава и организовали подачу воды, пожар можно было бы локализовать на начальном этапе», — говорится в заявлении Анастасии Коноплянниковой.

Еще один нюанс: в 200 м от домов находится Малаховское озеро — то самое, из которого в фильме «Джентльмены удачи» вытащили шлем Александра Македонского. Однако из озера воду тоже не стали брать.

Два дома сгорели полностью, со всеми личными вещами двух многодетных семей. Соседи по несчастью уверены, что причиной стала халатность пожарных.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Открытое письмо две многодетные мамы направили и непосредственно Александру Бастрыкину, попросив возбудить уголовное дело о халатности . В нем отдельно указывается, что было очень много свидетелей произошедшего — около 20 местных жителей, которые видели, как работают пожарные.

В обращении говорится, что следователь «провел огромную работу, собрал материал и подготовил проект возбуждения уголовного дела», но его якобы не согласовали в ГСУ по Московской области.

Как объяснили произошедшее пожарные

«Известия» направили запросы в ГУ МЧС по Московской области. Это ведомство не стало комментировать обстоятельства пожара, перенаправив в подмосковное ГКУ «Мособлпожспас», подразделения которого занимались тушением пожара. Отметим, что оно подчиняется ГУ МЧС, но пожарная часть № 231 на улице Шоссейной в Малаховке, которая находится в двух минутах от возгорания, действительно относится к «Мособлпожспасу». На момент публикации материала данное ведомство на запрос «Известий» не ответило.

Между тем пожарные давали пояснения в рамках доследственной проверки, о результатах которой рассказали потерпевшие. В частности, утверждается, что доступ к пожарному гидранту на территории гимназии № 46 якобы был ограничен, а охрана открыла ворота не сразу. Это заявление местные жители опровергают, утверждая, что к школе пожарные впервые подошли лишь в 21:37, спустя более часа после прибытия первого расчета, а до этого постоянно ездили от места возгорания к пожарной части, чтобы заправлять машины водой. Видео, снятые местными жителями, это частично подтверждают — первое подключение к гидранту состоялось уже около 22:00. Погорельцы подчеркивают, что на видео со школьных камер видеонаблюдения, которые приложены к материалам проверки, можно отследить, как пожарные машины ездят сначала мимо здания школы, и только спустя полтора часа спасатели подходят к воротам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Известия» также направили запрос в гимназию № 46 с вопросами о том, во сколько было первое обращение к охране школы.

Малаховское озеро, утверждают пожарные, не могло быть источником водозабора, так как оно обмелело. Эту информацию погорельцы категорически опровергают. Фотографии в открытых источниках, сделанные в последнее время, также не указывают на обмеление озера. «Известия» нашли снимки водоема в Instagram (принадлежит признанной в России экстремистской организацией корпорации Meta), сделанные в апреле — начале марта и в середине февраля. На видео одного из пользователей, который купается в проруби 1 марта, видно, что вода в озере есть и явно не ушла настолько, чтобы к ней нельзя было подъехать на машине, а лед крепкий, но не такой толстый, чтобы его нельзя было сломать.

Еще два момента, на которые указали пожарные, по словам Ольги Кулаковской, — это проблемы с обесточиванием помещений и отключением газа: якобы дома были запитаны электроэнергией и газом не только из общих сетей, которые были перекрыты после начала пожара, но и из других источников.

Фото: TASS/Fabian Sommer

— Газовая служба прибыла на место через 20 минут после начала пожара, перекрыла газ и находилась там часа два, как и энергетики. Газ и электричество были перекрыты, я общалась с газовщиками, — подчеркивает Ольга в разговоре с «Известиями». — А пожарный, который давал эти показания, прибыл намного позже газовщиков.

«Известия» направили запросы в «Мособлэнерго» и «Мособлгаз».

Тем не менее по итогам доследственной проверки было принято решение не возбуждать уголовное дело. Жители требуют пересмотреть его, так как уверены, что собранные доказательства для этого достаточны.

Пересмотрят ли дело

В ГСУ СК по Московской области тем временем заявили «Известиям», что решение об отказе в возбуждении уголовного дела уже отменено, проводится повторная процессуальная проверка по возможной халатности должностных лиц, осуществлявших тушение возгорания.

— В рамках проверочных мероприятий назначена пожарно-техническая экспертиза, опрошены сотрудники двух пожарных расчетов, представители школы, на территории которой не удалось подключиться к пожарному гидранту , — сообщили в ГСУ СК по Московской области.

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Адвокат, младший партнер адвокатского бюро «Бельский и партнеры» Дарья Сазонтова отметила, что уголовно-процессуальный закон не препятствует проведению дополнительной доследственной проверки и, более того, нет ограничений по количеству подобных отмен и дополнительных проверок.

— Одной из проблем регулирования доследственной проверки являются весьма ограниченные сроки принятия итогового решения — трое суток, которые могут быть продлены до десяти или 30. Однако даже такой срок зачастую оказывается недостаточным для проведения полноценной и всесторонней проверки, — отметила собеседница «Известий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По ее словам, нередко доследственные проверки могут проводиться некачественно из-за так называемой бесперспективности материала для дальнейшего расследования, что приводит к длительной череде отказов в возбуждении дела и отмен, которая может тянуться до истечения сроков давности уголовного преследования.

— Но, безусловно, бывают и случаи успешного обжалования отказа в возбуждении дела. Заявителю необходимо в период дополнительной проверки использовать все представленные законом возможности для защиты своих прав и законных интересов — ходатайствовать о даче дополнительных объяснений, приобщении документов, обжаловать незаконные действия или бездействие лиц, производящих проверку, — сказала Дарья Сазонтова.

Какова ситуация с пожарными дружинами

Вышедший в отставку боец пожарной команды одного из регионов Центральной России на условиях анонимности заявил «Известиям», что в последние годы в МЧС очень много проблем, и главные из них связаны с нехваткой кадров.

— Сейчас курьер городской службы доставки получает больше, чем боец пожарной охраны, — сказал он «Известиям». — Очень много открыто вакансий: зарплата небольшая, а «пряник» в виде социальных гарантий очень небольшой. Региональные доплаты есть в Москве и Подмосковье, но и они не очень велики.

По его словам, при небольшой зарплате пожарных очень часто лишают привычного графика сутки через трое — постоянно нужно приезжать на дополнительное обучение, показательные развертывания пожарных дружин перед СМИ и региональными руководителями. Показательно в этом смысле дело начальника пожарной части в Набережных Челнах: его уволили за то, что он много лет совмещал свою должность с работой в коммерческой структуре: по сути, за подработку.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Еще один источник из сферы пожарной безопасности также подчеркивает, что личного состава в подразделениях не хватает, а заработная плата маленькая — 30–50 тыс. в месяц в зависимости от региона. При этом проблем с техникой, как правило, нет. Информацию пожарных подтверждают и данные о вакансиях на сайтах региональных управлений МЧС — там действительно очень много предложений о работе.

Источники не дали подробной оценки обстоятельствам пожара в Малаховке, подчеркнув, что этого нельзя делать, не зная деталей. Однако один из них заметил, что приезд одного «пожарного хода» (то есть одной машины) на такой вызов выглядит достаточно странно.

Комментируя сложности с забором воды из открытого источника, советник президента Национального союза организаций в области пожарной безопасности (НСОПБ) Сергей Серегин указывает, что сделать это можно и без пирса, и через лед — обычно сложностей с этим нет. Есть у пожарных и информация о расположении гидрантов: всегда оценивается, какие источники есть на пути следования от части к месту возгорания.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Сергей Серегин отмечает, что на результаты проверки будут влиять в том числе такие факторы, как пожарная нагрузка на здание, много ли легковоспламеняющихся материалов, нет ли нарушения противопожарных разрывов, вовремя ли был обнаружен пожар, был ли ветер и другие сопутствующие факторы. При этом он не исключает варианта, что доказать вину пожарных в уничтожении имущества удастся, хотя и склоняется к тому, что это проще сделать через суд, так как нет погибших и пострадавших.

— Решения суда в пользу погорельцев в России есть, впрочем, как и судебные отказы в возмещении ущерба, — сказал собеседник «Известий».