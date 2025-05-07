Востоковед рассказала об исторических корнях конфликта Индии и Пакистана

Непростые отношения Индии и Пакистана обусловлены историей. Об этом 7 мая «Известиям» заявила руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян.

Она напомнила, что с момента возникновения этих двух независимых государств в результате раздела Британской Индии в 1947 году было положено начало непростым отношением между Нью-Дели и Исламабадом.

«Первый конфликт был в 1947–1949 годах, был конфликт в 1965-м. Следующий вооруженный конфликт был довольно серьезный — в 1971 году, в результате чего Пакистан потерпел поражение и потерял часть своей территории. Образовалась республика Бангладеш. Исторически это довольно непростое стечение обстоятельств», — сказала Шаумян.

Также эксперт подчеркнула, что от участников конфликта будет зависеть, насколько они прислушаются к поступающим извне сигналам о деэскалации.

«Здесь должны сыграть какую-то роль внешние силы, которые, как мне кажется, не заинтересованы в разрастании этого конфликта», — заключила востоковед.

Вооруженные силы Индии 7 мая начали операцию «Синдур», в ходе которой нанесли девять ударов по террористической инфраструктуре Пакистана, а также по подконтрольной стране части территории Джамму и Кашмир. Пакистан предпринял ответные действия.

По данным пакистанского телеканала Samaa, военно-воздушные силы страны сбили три индийских истребителя, в том числе два самолета Rafale. По данным телеканала Geo News, в результате операции «Синдур» в Пакистане погибли 26 мирных жителей, еще 46 получили ранения. Индия заявляет о 10 погибших и 48 раненых в результате действий Исламабада.

В этот же день МИД Пакистана сообщили о приближении двух государств, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту на фоне «безрассудных действий» индийской стороны.