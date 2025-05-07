КХЛ назвала лучших игроков полуфинала Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала список лучших игроков полуфинальных серий Кубка Гагарина. Об этом 7 мая сообщается в Telegram-канале.

Лучшим вратарем второй раз в карьере выбрали голкипера ярославского «Локомотива» Даниила Исаева. Его коэффициент надежности в пяти матчах составил 1,41. Игрок отразил 94,07% броска.

Лучшим защитником признали игрока хоккейного клуба (ХК) «Трактор» Григория Дронова.

Одноклубник Дронова Максим Шабанов, набравший 6 (3 + 3) очков в пяти матчах, назван лучшим нападающим полуфинала. Лучшим новичком стал 18-летний Егор Сурин из «Локомотива», на счету которого 4 (3 + 1) очка в четырех матчах серии.

6 мая «Локомотив» из Ярославля обыграл уфимский «Салават Юлаев» в пятом матче серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в финал Кубка Гагарина. Встреча состоялась 5 мая на домашней для ярославского клуба «Арене-2000» и закончилась со счетом 4:2. Таким образом, «Локомотив» одержал победу в серии и вышел в финал, выиграв в четырех матчах из пяти.