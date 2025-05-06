ХК «Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Кубка Гагарина
Хоккейный клуб (ХК) «Локомотив» из Ярославля обыграл уфимский «Салават Юлаев» в пятом матче серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в финал Кубка Гагарина.
Встреча состоялась 5 мая на домашней для ярославского клуба «Арене-2000» и закончилась со счетом 4:2. Таким образом, «Локомотив» одержал победу в серии и вышел в финал, выиграв в четырех матчах из пяти.
В составе команды из Ярославля дубль забили нападающие Александр Радулов (6-я минута и 58-я) и Егор Сурин (35-я и 51-я). У «Салавата» отличились форварды Скотт Уилсон (22-я) и Александр Хмелевски (47-я).
Финал Кубка Гагарина начнется 13 мая в Ярославле.
Ярославский «Локомотив» 3 мая в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина обыграл уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу ярославского клуба.