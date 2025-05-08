Эксперт назвал неочевидные причины появления постоянной одышки

Постоянная одышка, не проходящая даже в состоянии покоя, может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. Об этом рассказал «Известиям» 8 мая директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов.

«Одышка — это не просто ощущение нехватки воздуха после нагрузки, а симптом, который может указывать на нарушения в работе легких или в сердечно-сосудистой системе», — подчеркнул специалист.

По его словам, если проблема связана с легкими, причинами могут быть хронические заболевания, такие как бронхоэктатическая болезнь, пневмофиброз или эмфизема. Особенно рискуют курильщики, в том числе любители вейпов и кальянов.

«У них пневмофиброз может развиваться скрыто. Кроме того, часть пациентов после COVID-19 сталкивается с фиброзным поражением легких, что вызывает одышку даже спустя месяцы после болезни», — пояснил эксперт.

Среди менее очевидных причин — интерстициальные пневмонии, которые могут быть вызваны не только вирусами, но и условно патогенными микроорганизмами. Контакт с птицами, особенно голубями, повышает риск заражения.

Если же одышка вызвана проблемами с сердцем, наиболее вероятная причина — ишемическая болезнь.

«Атеросклероз, стресс, гипертония и неправильное питание ускоряют развитие болезни, что в итоге приводит к сердечной недостаточности», — предупредила эксперт.

Кроме того, он также обратил внимание на влияние хронического стресса, который провоцирует спазм сосудов, повышает давление и со временем ослабляет сердце, создавая порочный круг.

«Если одышка возникает при минимальной нагрузке или в покое, это повод срочно обратиться к врачу. Промедление может привести к серьезному ухудшению качества жизни», — подытожил Буланов.

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