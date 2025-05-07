«Капсулу времени» заложили в музее в Донецке накануне 80-летия Победы

В преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) в Донецком краеведческом музее состоялась церемония заложения «капсулы времени» в рамках одноименной общественно-патриотической акции Следственного комитета (СК) РФ. Кадры с мероприятия 7 мая публикуют «Известия».

В ходе торжественного мероприятия заместитель руководителя следственного управления Алексей Олейников в своей речи отметил, что мероприятие символизирует связь между прошлым, настоящим и будущим, объединяя всех великой целью — сохранить память о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины.

В заложении приняли участие участие сотрудники следственного управления СК России по Донецкой Народной Республике (ДНР) и работники музея.

Уточняется, что «капсула времени» будет храниться в Донецком краеведческом музее до 9 Мая 2045 года. Ее откроют в день 100-летия Победы в Великой Отечественной войне.

6 мая губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что в регионе начал работать обновленный Парк Победы с экспозицией военной техники. В ходе открытия провели торжественную церемонию закладки «капсулы времени», адресованной участникам празднования 100-летия Победы в 2045 году. В обращении отражен вклад региона в победу в Великой Отечественной войне.