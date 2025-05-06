Реклама
Прямой эфир
Общество
Пожарные локализовали возгорание в цеху в Свердловской области
Мир
Кандидат в президенты Польши сорвал и растоптал флаг ЕС
Экономика
В Минсельхозе сообщили о росте производства сливочного масла и молока
Мир
В МИД Катара назвали важным для Дохи визит эмира в Москву
Армия
Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили укрывавшихся в лесу украинских боевиков
Армия
Минобороны РФ сообщило об обмене пленными с Украиной в формате 205 на 205
Авто
В России подорожали запчасти на китайские автомобили
Общество
Сенатор предупредила о наказании за сбор сон-травы и женьшеня в лесу
Мир
Более 450 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» во Вьетнаме
Мир
В АДГ заявили о провале выборов канцлера из-за недовольств внутри коалиции
Спорт
СМИ заявили о проведении товарищеского матча между сборными Бразилии и РФ в 2025 году
Мир
Орбан назвал возможное присоединение Украины к ЕС плохой сделкой
Армия
Средства ПВО уничтожили 25 дронов над тремя областями РФ
Мир
Путин на встрече с Репиком обсудил форматы возвращения западных компаний в РФ
Мир
Глава ХСС выступил против запрета АдГ в Германии
Общество
Открытое горение на заводе в Свердловской области ликвидировано
Мир
На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5
Сюжет:

В Омске открыли обновленный парк Победы

0
EN
Фото: пресс-служба правительства Омской области
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Обновленный парк Победы с экспозицией военной техники начал работать в Омске. Об этом этом 6 мая сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

«Сегодня в Омске начала работать экспозиция военной техники парка «Патриот», который мы открыли в обновленном парке Победы», — написал глава региона в Telegram-канале.

На входе для посетителей подготовили архитектурную композицию в форме Звезд Победы со встроенными светодиодными экранами. Рядом с выставленной на плацу военной техникой есть интерактивные доски с информацией о боевых машинах.

В ходе открытия провели торжественную церемонию закладки Капсулы времени, адресованной участникам празднования 100-летия Победы в 2045 году. В обращении отражен вклад региона в победу в Великой Отечественной войне.

«За время Великой Отечественной войны из Омской области на передовую были отправлены тысячи танков и самолетов, патроны и многое другое. В то время Омск стал одним из оборонных центров страны и по сей день им остается», — добавил Хоценко.

Помимо этого, на территории Омской области прошла церемония одновременного зажжения 20 Вечных огней. Как уточнили на сайте правительства региона, в Омской области к сетевому газу были подключены 20 Вечных огней в 11 муниципальных районах и в областном центре. По сравнению с прошлым годом их число увеличилось на 11.

Улицы Победы: выставки «Известий» — на бульварах, в аэропорту и парках
Исторические фотографии корреспондентов газеты расскажут о Великой Отечественной войне

3 мая в парке «Патриот» в честь Дня Победы высадили масштабный геоглиф, состоящий из надписи «80 лет Победы» и изображения пятиконечной звезды. Для создания геоглифа использовали саженцы дерена и пузыреплодника. Молодые деревья — именные, они высажены в честь героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025