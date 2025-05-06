В Омске открыли обновленный парк Победы

Обновленный парк Победы с экспозицией военной техники начал работать в Омске. Об этом этом 6 мая сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

«Сегодня в Омске начала работать экспозиция военной техники парка «Патриот», который мы открыли в обновленном парке Победы», — написал глава региона в Telegram-канале.

На входе для посетителей подготовили архитектурную композицию в форме Звезд Победы со встроенными светодиодными экранами. Рядом с выставленной на плацу военной техникой есть интерактивные доски с информацией о боевых машинах.

В ходе открытия провели торжественную церемонию закладки Капсулы времени, адресованной участникам празднования 100-летия Победы в 2045 году. В обращении отражен вклад региона в победу в Великой Отечественной войне.

«За время Великой Отечественной войны из Омской области на передовую были отправлены тысячи танков и самолетов, патроны и многое другое. В то время Омск стал одним из оборонных центров страны и по сей день им остается», — добавил Хоценко.

Помимо этого, на территории Омской области прошла церемония одновременного зажжения 20 Вечных огней. Как уточнили на сайте правительства региона, в Омской области к сетевому газу были подключены 20 Вечных огней в 11 муниципальных районах и в областном центре. По сравнению с прошлым годом их число увеличилось на 11.

3 мая в парке «Патриот» в честь Дня Победы высадили масштабный геоглиф, состоящий из надписи «80 лет Победы» и изображения пятиконечной звезды. Для создания геоглифа использовали саженцы дерена и пузыреплодника. Молодые деревья — именные, они высажены в честь героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции.