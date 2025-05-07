ФСБ заявила о действующих против РФ около 150 мошеннических call-центров на Украине
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- ФСБ заявила о действующих против РФ около 150 мошеннических call-центров на Украине
На Украине в настоящее время действуют 150 call-центров, которые ведут мошенническую деятельностью против россиян, при этом для их работы Киев использует информационную инфраструктуру стран Евросоюза (ЕС). Об этом 7 мая сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.
«Координация мошеннической деятельности против наших граждан осуществляется с территории Украины. В настоящее время там действует от 120 до 150 call-центров. Широкомасштабная организованная преступная мошенническая деятельность <…> реализуется с задействованием информационной инфраструктуры <…> городов Украины, а также отдельных стран ЕС», — сообщает центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
Отмечается, что значительная часть средств от телефонного мошенничества используется для финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) и националистических бандформирований.
В спецслужбе отметили, что мошенники постоянно совершенствуют методы обмана. При этом организаторы call-центров лично никогда не общаются с исполнителями, используя их втемную. Для этого они скрывают номера телефонов или передают голосовую и текстовую информацию в мессенджерах WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) и Telegram.
«Используются технологии нейролингвистического программирования, искусственного интеллекта по генерации аудиофайлов и «дипфейков», а также изображений должностных лиц, различных геральдических знаков правоохранительных и кредитно-финансовых структур», — указано в пресс-релизе ведомства.
Отмечается, что завербованным для такой деятельности пособникам дают инструкции, как снять квартиру на верхних этажах жилых многоэтажных домов на срок до двух недель. При этом на первых этажах должны находиться компании, предлагающие услуги автоматизированных телефонных станций. Далее приобрести большие объемы сим-карт российской зоны, зарегистрировать их на подставные данные и подключиться к максимально анонимным интернет-провайдерам сим-боксов.
6 мая сообщалось, что полицейские в Брянской области совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России задержали четырех местных жителей региона, которые обеспечивали работу нелегальных узлов связи для деятельности мошенников. По предварительным данным, злоумышленники несколько месяцев под руководством анонимных кураторов обслуживали специальное оборудование.
Днем ранее были задержаны 10 россиян, которые помогали обеспечивать работу мошеннических call-центров. Они следили за работой сим-боксов, с помощью которых мошенники массово обзванивали и отправляли недостоверные сообщения, намереваясь вызвать панику. Возбуждено уголовные дело по ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ («Создание и участие в преступном сообществе»), а также ч. 5 ст. 33 и ч. 3 ст. 207 УК РФ («Пособничество заведомо ложному сообщению об акте терроризма»).